اسکواش در گرگان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان با اشاره به قابلیت های بالای این ورزش وموفقیت هایی که در بعد قهرمانی به دنبال داشته است، خواستار توجه و مساعدت بیشتر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شد.

همچنین حسین خانی رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان نیز قول مساعد داد تا از امکانات موجود این سازمان برای رشد و توسعه اسکواش استفاده مطلوب صورت گیرد.

در پایان این نشست نیز مصوب شد؛ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان مساعدت لازم را در برگزاری جام رمضان استان در گرگان بعمل آورد.

به مناسبت 20 شهریور روز گرگان ، مسابقات اسکواش با مساعدت سازمان فرهنگی ورزشی در جشنواره فرهنگی ورزشی که به همین مناسبت در این شهرستان برگزار می شود، انجام گردد.

از سوی هیات اسکواش استان، یک دوره کارگاه آموزشی اسکواش ویژه عوامل و خانواده های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان تا پایان مردادماه به صورت رایگان برگزار شود.

امکانات و کورت های موجود در سالن ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی گرگان در اختیار اسکواش قرار گیرد و از سوی سازمان فرهنگی ورزشی همکاری و مساعدت لازم جهت تبلیغات و معرفی بهتر اسکواش در سطح شهر گرگان انجام پذیرد.