اسکواش در گرگان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان با اشاره به قابلیت های بالای این ورزش وموفقیت هایی که در بعد قهرمانی به دنبال داشته است، خواستار توجه و مساعدت بیشتر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شد.
همچنین حسین خانی رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان نیز قول مساعد داد تا از امکانات موجود این سازمان برای رشد و توسعه اسکواش استفاده مطلوب صورت گیرد.
در پایان این نشست نیز مصوب شد؛ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان مساعدت لازم را در برگزاری جام رمضان استان در گرگان بعمل آورد.
به مناسبت 20 شهریور روز گرگان ، مسابقات اسکواش با مساعدت سازمان فرهنگی ورزشی در جشنواره فرهنگی ورزشی که به همین مناسبت در این شهرستان برگزار می شود، انجام گردد.
از سوی هیات اسکواش استان، یک دوره کارگاه آموزشی اسکواش ویژه عوامل و خانواده های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان تا پایان مردادماه به صورت رایگان برگزار شود.
امکانات و کورت های موجود در سالن ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی گرگان در اختیار اسکواش قرار گیرد و از سوی سازمان فرهنگی ورزشی همکاری و مساعدت لازم جهت تبلیغات و معرفی بهتر اسکواش در سطح شهر گرگان انجام پذیرد.
مسابقات جام رمضان گلستان در گرگان برگزار می شود
سرمربی تیم های اسکواش بانوان گلستان و عضو کمیته اجرایی مسابقات «جام رمضان» اسکواش بانوان این استان از برگزاری رقابت های جام رمضان بانوان گلستان در شهرستان گرگان خبر داد.
خدیجه علاءالدین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ثبت نام تیم ها و بازیکنان شرکت کننده در جام رمضان بانوان و آقایان استان گلستان از روز سه شنبه تا پنجشنبه 27 تیرماه در محل هیات استان انجام می شود.
به گفته وی، قرعه کشی مسابقات نیز روز شنبه 29 تیر صورت می گیرد و مسابقات از هفته اول مردادماه در خانه اسکواش شهرستان گرگان آغاز خواهد شد.
علاءالدین یادآور شد: به برترین های مسابقات جام رمضان در هر دو بخش بانوان و آقایان، جوایز نقدی اهدا می شود.
