مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نداریم/تشدید بازرسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله اکبری صبح چهارشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی ارومیه با اشاره به اینکه در این راستا 600 غرفه در نمایشگاه های طرح ضیافت اقلام و کالاهای اساسی مردم را توزیع می کنند، افزود: با وجود عرضه کالا در این نمایشگاه ها با قیمتهای مناسب، بازرسان و ناظران سازمان برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده حضور دارند.

وی از تشدید بازرسی ها از بازار بویژه مراکز عرضه و توزیع کالاهای اساسی در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا مردم نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به بازرسان اعلام کنند یا با شماره تلفن 124 در میان بگذارند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اعلام کرد: برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان، 2 هزار تن مرغ منجمد، 200 تن گوشت قرمز منجمد با قیمت های مرغ منجمد با قیمت 4 هزار و 800 تومان، گوشت قرمز با قیمت 17 هزار تومان در حال توزیع است و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

اکبری با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات صنفی و افزایش بی دلیل کالاهای اساسی مردم در ماه مبارک رمضان، افزود: برای بررسی قیمتها و کنترل آن در بازار و بررسی مشکلات و معضلات صنایع و تولید کنندگان، ستاد بازرسی از صنایع، صنوف و کنترل قیمتها تشکیل شد.

وی خواستار همکاری مردم با شبکه نظارت و بازرسی آذربایجان غربی برای شناسایی متخلفان شد و عنوان کرد: در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت مناسب در دو بخش نظارت و توزیع تحقق یابد، نوسانات قیمتها در بازار کنترل می شود که در این راستا باید در توزیع ارزاق مردم با برنامه بوده و بخش خصوصی را پای کار بیاوریم.

اکبری برخورد قاطع با دلالان و بر هم زنندگان نظم در بازار کالاهای اساسی را یکی از ضرورت های کاری حوزه نظارت و بازرسی اعلام و عنوان کرد: باید همه زنجیره های اقتصادی شامل تولید کننده، تعاونیها و صادرکنندگان و ... با دریافت حمایتهای دولتی قیمت تمام شده محصولات را کاهش و کیفیت آنها را افزایش دهند.





