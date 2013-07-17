دوره ای به نام MBA ارشد و DBA دکتری در موسسات آموزشی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومیان با بیان اینکه هیچ مرکز و موسسه ای، مجاز به برگزاری دوره‌های MBA و DBA با ادعاي اعطاي مدرك دانشگاهي نیست و فقط برخی دوره های کوتاه مدت با این عنوان برگزار می شود که منجر به مقطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد، یا حتی مدرک معادل نمی شود و صرفاً مدرک یا گواهینامه ای مبنی بر گذراندن آن دوره صادر خواهد شد.

به گفته معصومیان، متاسفانه دانشگاه صنایع و معادن و برخي ديگر از مؤسسات با ادعای ارائه مدرک در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، این دوره ها را برگزار می کنند که البته وزارت علوم نیز در برخورد با آن هشدار داده است.

رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین با هشدار به موسسات مجري آمادگي فراگیر، تصریح کرد: تمام فعالیتها در حوزه برگزاری دوره های مهارتی و کوتاه مدت آموزش عالی، دوره های آمادگی برای شرکت در کنکور، فراگیر پیام نور و تخصصی آنها در حوزه اختیارات مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع است و هر گونه فعالیت در این محدوده، مشروط به کسب مجوز از این مرکز است.

رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص با هشدار در مورد پیگیری هرگونه تخلف در این موسسات كه وجه عمومي آموزش‌هاي عالي آزاد را خدشه‌دار کند، گفت: نظارت بر حسن اجراي اين آموزش‌ها از سوي وزارت علوم بر عهده دانشگاه گذاشته شده كه مركز وظيفه دارد در اين ‌خصوص اقدام قاطع انجام دهد.

معصومیان افزود: البته ما طی دو سال اخیر علاوه بر اقداماتی که در زمینه کنترل تخلفات و نظارت بر موسسات داشتیم، در راستای پیشگیری از این تخلفات نیز، اسامی موسسات مجاز و هم موسسات متخلف را در سایت مركز به نشاني http://www.uast.ac.ir/AmozeshAle_khas اطلاع رسانی و منتشر می کنیم؛ چرا که تلاش در اطلاع رسانی هدفمند، گام اول و مهمترین اقدام در کاهش تخلفات است.

وی با اشاره به بیشترین تخلفاتی که از سوی موسسات آموزش عالی صورت می گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین تخلفات در سراسر کشور را موسسات برگزارکننده دوره‌های آمادگی برای دانشگاه پیام نور دارند. زيرا از دو سال پیش به این طرف که مديريت و راهبردي آموزش‌های عالی آزاد، به دانشگاه جامع سپرده شد، همواره یک هجمه از تخلفات گذشته وجود داشت و در این زمینه، عدم اطلاع‌رساني شفاف از سوي دانشگاه پیام نور شرایط مناسبی برای سوء استفاده‌كنندگان در اعلام ادعاهای واهی مبنی بر قبولی تضمینی در آزمونهای این دانشگاه و دیگر تبلیغات سوء فراهم می کند.

رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص، گفت: دانشگاه‌ها متولی برگزاری آزمونهاي ورودي خود هستند ولي نحوه برگزاري آموزش‌ها و كلاس‌هاي آمادگي اين آزمون‌ها و نظارت بر آنها طبق مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، به عهده دانشگاه جامع علمی کاربردی است که دوره های آمادگی پیام نور نیز به نوعی زیرشاخه برگزاری دوره های آمادگی کنکور تحصیلات تکمیلی محسوب می شود و دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی برگزاری این دوره هاست بنابراین هیچ مرکزی غیر از مراکز مجاز اعلام شده در سایت اين مرکز آموزش، حق برگزاری دوره های آمادگي آزمون فراگیر پیام نور را ندارد.

رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص، با تاکید بر برخورد قانونی با مجریان و موسسات غیرمجاز فعال در زمینه دوره های آموزشی کوتاه مدت، آمادگی کنکور و فراگیر پیام نور، افزود: مجریان این موسسات به مقامات قضایی معرفی خواهند شد و مجوز موسسات آموزش عالی آزاد نیز در صورت تخلف لغو خواهد شد. اجرای دوره های کوتاه مدت بدون مجوز، اخذ شهریه غیرمصوب و تبلیغات خارج از فرمت بخشنامه اين مركز مشمول تخلفات است و نسبت به متخلفان اقدام بازدارنده اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت حدود یکصد موسسه مجاز در کل کشور برای برگزاری دوره های کوتاه مدت، گفت: موسسات برای اخذ مجوز اجراي دوره‌هاي مورد نظر می توانند، تقاضای خود را از طریق سامانه HCTC ارسال کنند که پس از بررسی شرایط، طی پروسه ای 2 هفته ای مجوز صادر می شود. تاكنون بيش از 1000 عنوان دوره براي بيش از 65 مؤسسه صادر شده است.

به گفته معصومیان، نياز بازار كار، توانمندي موسسه از جمله فضای آموزشی موسسه، سوابق مدرسان، سابقه کاری موسسه از جمله مواردیست که در صدور مجوز لحاظ می شود.

وی همچنین به دانش پذیران توصیه کرد: قبل از ثبت نام در هر موسسه ای حتما برای اطمینان از مجوز موسسه مورد نظر به سایت مركز مراجعه کنند.