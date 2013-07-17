احمدرضا اعتماد مظاهری، مدیرعامل شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران، سال مالی گذشته را برای این تعاونی در مقایسه با مشکلاتی که به گفته وی از تیرماه سال 91 برای آن به وجود آمد، یکی از موفق‌ترین سال‌های تعاونی چاپخانه‌داران تهران از ابتدای فعالیت آن توصیف کرد.

وی که پس از مجمع عمومی اخیر این تعاونی که منجر به بقای سه بازرس فعلی آن شد، با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران دفاع کرد و یادآور شد: با وجود بحران کاغذ در سال گذشته، ما به دلیل پیش‌بینی‌هایی که کرده بودیم و با توجه به اینکه در اواخر سال ارز مبادلاتی به همه و از جمله ما تعلق گرفت، بر اساس آماری که در گزارش هیئت مدیره تعاونی هم آمده، حجم فروش ما در سال 91 در اقلامی مانند کاغذ تحریر، مقوای پشت طوسی، گلاسه و مرکب و ملزومات آن، 3.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن که 2.2 میلیارد تومان بوده، یک جهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: ما هر بند کاغذ تحریر را که در سال 91 به حدود 90 هزار تومان رسیده بود، میان اعضای خود با قیمتی مابین 40 تا 43 هزار تومان عرضه کردیم. میزان این کاغذها 300 تُن و کم بود اما با همین میزان اندک هم در قیمت‌های بازار تاثیر گذاشتیم و این تا حدی به نفع کسانی تمام شد که کتاب چاپ می‌کردند.

مدیرعامل شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران اضافه کرد: ما مقوای پشت طوسی را هم به جز مالیات بر ارزش افزوده آن، کیلویی بین 1220 تا 1335 تومان میان اعضا توزیع کردیم در حالی که قیمت همین نوع مقوا به 2800 تومان هم رسیده بود. کاغذ گلاسه را هم در یک رِنج قیمتی مابین 1350 تا 1525 تومان میان اعضا فروختیم. این در حالی بود که در اواخر سال 91 و زمانی که توزیع ما تمام شده بود، دیدیم که قیمت گلاسه به طور عجیبی افزایش پیدا کرد.

همچنین به گفته اعتماد مظاهری، در سال گذشته به میزان 240 میلیون تومان برای شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران کسب درآمد شده که 98.5 میلیون تومان آن سود ویژه بوده و مابقی نیز در حساب‌های این شرکت تعاونی، ذخیره شده است.

وی ادامه داد: سود خالص شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران در سه سال گذشته 180 میلیون تومان بود، اما در همین مدت 430 میلیون تومان برای این تعاونی کسب درآمد شده است. میزان سهام سهامداران هم از سال 87 تا الان 486 میلیون تومان بیشتر شده و این به افزایش نقدینگی تعاونی کمک کرده و مجموع نقدینگی حال حاضر شرکت تعاونی بیش از یک میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران همچنین از کاهش 10 درصدی هزینه‌ها و پرداخت دیون گذشته از جمله مالیات‌های تعاونی تا سال 90 خبر داد و گفت: همه اینها در حالی است که تا اواسط تابستان سال 91 ما با ارز 1120 تومان و با 10 درصد پیش پرداخت به بانک‌ها می‌توانستیم گشایش اعتبار بکنیم، اما بعد از آن یا باید با ارز آزاد برای واردات اقلامی مانند کاغذ و مقوا اقدام می‌کردیم یا اینکه با ارز مبادلاتی که تازه آمده بود و همزمان قیمت دلار به 2480 تومان دلار افزایش پیدا کرده بود و ما باید با 130 درصد اعتبارمان، گشایش اعتبار می‌کردیم و این مستلزم حجم عظیمی از نقدینگی بود که طبیعتاً ما نداشتیم.

مظاهری با بیان اینکه شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران با توجه به بودجه‌هایی که در اختیار داشته، به رسالت خود در تعدیل قیمت کاغذ و مقوا در بازار، خوب عمل کرده است، گفت: ما خیلی راحت می‌توانستیم به سودهای بالا دست پیدا کنیم، اما اساساً هدف تعاونی کسب سودهای بالا نیست، بلکه می‌خواهیم سرمایه را حفظ کنیم و آن را به گردش دربیاوریم.