دکتر نجم الدین ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخبگان با وجود داشتن سلیقه های مختلف سیاسی – اجتماعی در راستای پیشرفت کشور همیشه آمادگی خود را برای نقش آفرینی در حوزه خدمتگزاری اعلام کرده اند.



به گفته وی، رئیس جمهور منتخب بذر امید در دل همه نخبگان و دلسوزان نظام کاشته شده است.

نفر اول مقطع دکترای خون شناسی ایران در ادامه به یادآوری جایگاه و نقش استان خوزستان در سطح ملی پرداخت و گفت: با نگاهی به انتخابات مختلف در دو دهه اخیر به پیشتازی مردم استان در سیر تحولخواهی پیشرفت و عدالت محورانه بیشتر پی خواهیم برد.

وی افزود: بی دلیل نیست که بسیاری از کاندیدهای ریاست جمهوری نقطه عزیمت و مبدا سفرهای تبلیغاتی خود را استان خوزستان انتخاب می کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه همواره نزد مردم این استان مطرح است که چرا با داشتن چنین قابلیتهایی، این استان نتوانسته به توسعه ای متوازن و هماهنگ با قابلیتهای غیر قابل انکار و کم نظیر خود دست پیدا کند، گفت: خوزستان همواره از سیمای ناموزونی در پیشرفت و توسعه (که بدون شک شایسته چنین مردمان سختکوشی نیست) در رنج بوده است.

ساکی بیان کرد: باید پذیرفت که عدم استفاده از نیروهای انسانی توانمند، با تجربه و متخصص استان در سطوح بالای مدیریتی و مدیریتهای کلان کشوری همواره باعث شده که صدای مردم این خطه چندان به گوش مرکز نشینان نرسد و این استان نتواند از قابلیتهای بسیار خود استفاده کند.

وی با اشاره به استانهای توسعه یافته کشور گفت: این استانها بعضا نیمی از توانمندی های خوزستان را نیز ندارند. از دلایل مهم کندی پیشرفت استان، بومی گریزی نخبگان است که به دلیل عدم توجه مدیران و مسولان ارشد استان به آنان است.

ساکی با اشاره به فرمایش رهبری که فرمودند «اساتيد دانشگاه ها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند»، گفت: به عنوان عضو کوچک جبهه جنگ نرم عنوان می کنم که ارزش و اهمیت استان خوزستان برای ایران اسلامی همانند ارزش و اثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و فرا منطقه است. پس توجه به استعدادها و ظرفیت های کلان نیروی انسانی و جغرافیایی آن می تواند در تسریع حرکت رو به جلوی کشور بسیار موثر واقع شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز یادآور شد: این امیدواری وجود دارد که با تفکر رئیس جمهور منتخب در آینده نزدیک شاهد استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی خلاق و متخصص در سطح کشور و بویژه استان خوزستان باشیم.

