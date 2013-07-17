تشکیل شوراهای تخصصی جهت تدوین سند راهبردی دانشگاه الزهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراهای تخصصی در دانشگاه الزهرا (س) جهت تنظیم و تدوین سند راهبردی دانشگاه تشکیل شده و درحال فعالیت است و هنوز سند به تصویب نهایی نرسیده است.

دکتر مهناز امیرخوانی معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) گفت: با توجه به تاکید ریاست دانشگاه الزهرا (س) مبنی بر تدوین سند راهبردی دانشگاه، با تلاش های مسئولان و کارگزارن، سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه مورد تصویب هیات امنا قرار گرفته و در حال حاضر نیز معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه درحال تهیه اهداف کلان راهبردی حوزه های مروبطه هستند.