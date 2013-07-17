  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

تشکیل شوراهای تخصصی جهت تدوین سند راهبردی دانشگاه الزهرا

شوراهای تخصصی جهت تدوین سند راهبردی دانشگاه الزهرا(س) تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراهای تخصصی در دانشگاه الزهرا (س) جهت تنظیم و تدوین سند راهبردی دانشگاه تشکیل شده و درحال فعالیت است و هنوز سند به تصویب نهایی نرسیده است.

دکتر مهناز امیرخوانی معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) گفت: با توجه به تاکید ریاست دانشگاه الزهرا (س) مبنی بر تدوین سند راهبردی دانشگاه، با تلاش های مسئولان و کارگزارن، سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه مورد تصویب هیات امنا قرار گرفته و در حال حاضر نیز معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه درحال تهیه اهداف کلان راهبردی حوزه های مروبطه هستند.

