لزوم توجه ویژه به صادرات محصولات صنایع دستی خوزستان

به گزراش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان خوزستان عنوان کرد: صادرات غیرنفتی استان رشد روزافزونی داشته است و اگر این روند به همین شیوه ادامه پیدا کند، صادرات غیرنفتی استان از مرز30میلیون دلار نیز فراتر می رود.



وی با بیان اینکه صادرات در بخش کشاورزی استان خوزستان رشد 58 درصدی داشته است، اظهار کرد: همچنین کل صادرات استان به کشور عراق 36 درصد بیشتر شده است.



حجازی با اشاره به اینکه صادرات صنایع دستی ارزش اقتصادی چندانی در سبد صادراتی استان ندارد، گفت:صادرات در بخش صنایع دستی با حداقل امکانات و حداکثر دستاورد درحال انجام است. همچنین در این بخش 20 هزار خانوار از لحاظ اقتصادی تحت پوشش خود قرار می گیرند به همین دلیل باید توجه ویژه ای به این بخش صورت گیرد.



استاندار خوزستان در همین خصوص عنوان کرد: با توجه به اهمیت صادرات صنایع دستی، باید فعالیت خود را در بازارهای خارجی و کشورهای همسایه افزایش داد تا درصد بیشتری از بازار صنایع دستی این کشورها را به دست بیاوریم.



وی با تاکید بر اینکه با افزایش یا کاهش صادرات محصولات نفتی در آمار اشتغال استان تغییری ایجاد نمی شود، تصریح کرد: با رونق صادرات در بخش کشاورزی و صنایع دستی ما می توانیم شاهد ایجاد اشتغال در استان نیز باشیم.



حجازی تصریح کرد: سازمان صنایع دستی استان باید خودش به تنهایی نمایشگاه تخصصی برگزار کند و در این راستا به سایر نهاد ها وابسته نباشد.



استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از استان صورت گرفته است، گفت: ما باید به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی که در بخش صادرات فعال هستند، تسهیلات دهیم و مشکلاتشان راحل کنیم تا با رشد این بخش، صادرات محصولات غیر نفتی استان نیز رشد قابل توجهی داشته باشند.

