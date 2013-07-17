سه اديب و نويسنده برجسته كرد تجليل مي شوند

امين مرادي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره و در مراسمی از سه ادیب برجسته کرد استاد مرحوم "عبدالرحمن شرفکندی" ملقب به "هه ژار" و استاد مرحوم "شاهرخ اورامی" ملقب به اهون و استاد "ماموستا عمر صالحی صاحب" در مراسم افتتاحیه جشنواره تجلیل به عمل می آید.

دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره ضمن اعلام این خبر گفت : با موافقت رئیس حوزه هنری کشور و به منظور تجلیل از بزرگان ادبیات ایران زمین و با توجه به برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره در سنندج طی مراسمی از سه چهره برجسته ادبیات کردستان تجلیل مي شود.

وی افزود: مرحوم عبدالرحمن شرفکندی ملقب به هه ژار از چهره های برجسته ادبی کشور است که در سال 1300 هجری شمسی در شهر مهاباد متولد و در طول 69 سال زندگی پربار خود خدمات شایان توجهی را به فرهنگ وهنر ایران زمین كرد.

زنده یاد هه ژار بواسطه ترجمه ارزشمند «قانون بوعلی سینا» و آثار ارزشمند دیگرشان بارها از طرف رهبر معظم انقلاب مورد تفقد قرار گرفتند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان بيان كرد: همايش تجليل از بزرگان ادیب چون خون در رگ جامعه خواهند دويد و این قدر شناسی نشان از اهداف والا و شناخت جشنواره از اهمیت معرفی بزرگان ادب به نسل جوان می باشد.

مرادی با اشاره به ظرفیت ها، استعداد ها و توانمندی های ادبیات کردستان به وجود بزرگان ادب این دیار اشاره کرد و گفت: وجود بزرگانی چون مولوی کرد، ماموستا قانع، هیمن، ماموستا حمدی، بیسارانی، و ده ها بزرگ دیگر با پرورش و حضور نسل جدید ادیبان برجسته و شاخصه های دیگر کردستان سبب شد با شناخت عمیق رهبر معظم انقلاب استان کردستان به عنوان استان هنر و فرهنگ معرفی و به سان نگینی بر آسمان هنر و فرهنگ ایران زمین بدرخشد.

دبیر اجرایی جشنواره سراسري شعر و داستان جوان سوره افزود: در این جشنواره همچنین بزرگداشت استاد شاهرخ اورامی ملقب به ماموستا اهون که در سال 1391 در سن 59 سالگی دار فانی را وداع گفت به عنوان شاعر برجسته کرد و از مروجین وحدت اسلامی برگزار می شود.

وی يادآور شد: ملاعمر صالحی در سال 1324 شمـسی در روستاي دایـه سلیمان سقز ديده به جهان گشود و نـزد مـرحـوم پـدرش بـه درس خواندن پرداخته و بـرای طلبه گری و کسب فضائل به حجرات فقها روی آورده و نزد علمای برجسته استان تـحصیلات خـود را به پایان رسانید و به امام جماعت روستاهای دیواندره و منـطقه اوباتو مـشغول شد تـا سال 1357 که بـه عنوان آموزگار رسمی آمـوزش و پـرورش استخدام شد.

عمر صالحی شاعری اسـت دانا و نكته بـیـن و مـوشکـاف و با احساس که بخصوص هنر مهم او پـرداختی به نازک کاری در اشعـار و بکار بـردن بدایـع و استـعاره ها و ایهامهای بکر می باشـد دلبـستگـی وی به ترجمه آثار سنگين و مهم ادبیات فارسی و از جمله دیوان حافظ، گلسـتـان و بوستان سعدی جای تـقدیر و تـوجه فـراوان دارد از این شاعر علاوه برچاپ ترجمه دیوان حافظ به کردی به نام «تافگه ی ئه وین»، تاکنون دو کتاب شعر کردی بنام های له هه ر چیـمه نـی دیـمه نی و دو بـیـتی ها به چاپ رسیـه اسـت که در برگیرنـده اشعار کردی این هنرمند در سالهای اخیر می باشند.

وي افزود: ماموستا هه ژار ادیب برجسته کرد با آثار ارزشمندی که از خود بر جا گذاشتند و ماموستا شاهرخ اورامی نیز ضمن سالها خدمت به فرهنگ وهنر کردستان به عنوان سفیر وحدت کردستان در تمامی جشنواره ها و محافل ادبی حضور مؤثر داشتند و هر کدام نقش ارزشمندی در زمينه سازي براي حركت هر چه بيشتر جامعه به سوي حفظ ارزش ها داشتندو همچنین ملا عمر صالحی صاحب نیز با تلاش های گسترده در توسعه و تعمیق ادبیات کهن ایران زمین با زبان کردی نقش بسزایی را ایفاء کرده است و به همین منظور در یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره به منظور شناخت، بهره گيري و استفاده بيشتر جامعه از تغذيه هاي معنوي، فكري و روحي از این سه استاد بلند آوازه کرد تجلیل به عمل می آورد .

یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره از 25 تا 27 مرداد ماه 92 در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج با حضور شاعران و ادیبان برجسته کشور برگزار می شود.