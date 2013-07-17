کتابت آیات قرآنی توسط خوشنویسان تکاب در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تکاب صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این آیین به خبرنگاران گفت: شانزده نفر از خوش نویسان ممتاز شهرستان تکاب آیات قرآنی را در ماه مبارک رمضان کتابت می کنند.

محمود نجفی ترویج و آشنایی بیشتر آموزه های قرآنی، پاسداشت صیانت از قرآن رااز اهداف اصلی این اقدام دینی و مذهبی در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

وی محفل انس با قرآن، ختم جمعی کل قرآن، برگزاری کلاس های معارف با نام سفره های رمضان بعد از نماز مغرب و عشاء برای آقایان در مساجد جامع و مصلی، کلاس های تجوید، رو خوانی وروان خوانی و احکام برای خانم ها را از برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تکاب در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

وی به برگزاری کلاس های حفظ قرآن، روخوانی و روان خوانی و خلاقیت ویژه جوانه ها 6 تا 12 ساله اشاره کرد و گفت: همچنین دوره های آموزشی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در تکاب در حال برگزاری است.

نجفی گفت: در دوره های آموزشی حفظ و مفاهیم قرآن در دوره ی قبل 60 نفر شرکت کرده بودند که تعداد پذیرفته شدگان 30 نفر بودند.