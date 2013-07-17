تعطیلی طرح های دریا در رمضان پذیرفتنی نیست/ دلیل افزایش غرق شده ها در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر از ساری، علیرضا افشار پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه طرح سالم سازی دریاهای استان های شمالی کشور در محل استانداری مازندران با اشاره به این که برای تدوین طرح جامع ساماندهی سواحل شمال کشور کارهای جدی صورت گرفته است افزود: این طرح به عدم تأمین بودجه لازم، عملا ابتر باقی مانده است.

وی افزود: بهترین برنامه برای سواحل شمالی طرح جامع ساماندهی سواحل است که توجه به نشاط مردم در دریا را هدف قرار داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور با اشاره به این که فاز نخست مطالعات طرح جامع ساماندهی سواحل جنوب کشور تهیه شده است تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید در ردیف بودجه ای خود موضوع دریا را لحاظ کنند.

افشار با بیان این که وزارت ورزش و جوانان مسئول تامین بودجه نجات غریق است و مسئولیت نجات هموطنان در سواحل را به عهده دارد یادآور شد: تابلوهای هشدار در سواحل برای کاهش آمار غریق باید نصب شود.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی رسانه ها بویژه رسانه ملی در خصوص آگاه سازی برای استفاده از دریا بیان کرد: جای رادیو ساحل در سواحل شمالی کشور برای اطلاع رسانی به مردم خالی است.

افشار با بیان این که طی روزهای اخیر بازدیدهایی از سوی کارشناسان معاونت اجتماعی وزارت کشور از طرح های سالم سازی دریای استان مازندران صورت گرفته است یادآور شد: در اکثر طرح ها مشاهده شده که طرح های دریا در ماه رمضان اغلب تعطیل شده است که نباید این گونه باشد.

وی با بیان این که رسانه ها ممنوعیت تظاهر به روزه خواری در طرح های ساماندهی سواحل را برای مردم اطلاع رسانی کنند تاکید کرد: با تعطیلی طرح های دریا در ماه رمضان گردشگران مجبور می شوند برای شنا به نقاط کور سواحل بروند و نتیجه آن افزایش روز افزون آمار غریق در سواحل شمال کشور طی ماه رمضان خواهد بود.

افشار با بیان این که سیاست راهبردی وزارت کشور در شمال کشور توسعه سواحل و افزایش تعداد طرح های دریا در نوار ساحلی است بیان کرد: با آزادسازی حریم 60 متری سواحل باید طرح های فرهنگی و گردشگری برای مسافران اجرایی شود.

وی افزایش دریافت ورودی در داخل طرح های سالم سازی دریا را منوط به افزایش سرویس دهی و ارائه خدمات مجریان طرح های مسافران در داخل این طرح ها دانست و افزود: اگر مردم بدانند متولیان طرح های سالم سازی دریا به آنان خدمات خوبی ارائه می دهند نگران هزینه کردن در داخل طرح های دریا نیستند.

در جلسه طرح های سالم سازی دریا شمال کشور مسئولان ساماندهی سواحل استان های گیلان و گلستان نیز حضور دارند.