به گزارش خبرگزاری مهر، امین مرادی دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره ضمن اعلام این خبر گفت: با موافقت آقای مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری و به منظور تجلیل از بزرگان ادبیات ایران زمین و با توجه به برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان «سوره» در سنندج طی مراسمی از سه چهره برجسته ادبیات كردستان زنده‌یادان «ماموستا هه ژار»، «ماموستا اهون» و «ملا عمر صالحی صاحب» تجلیل به عمل می‌آید.

وی افزود: مرحوم عبدالرحمن شرفكندی، ملقب به هه‌ژار از چهره‌های برجسته ادبی كشور كه در سال 1300 هجری شمسی در شهر مهاباد متولد و در طول 69 سال زندگی پربار خود خدمات شایان توجهی را به فرهنگ و هنر ایران زمین کرد. زنده‌یاد «هه‌ژار» به واسطه ترجمه ارزشمند «قانون بوعلی سینا» و آثار ارزشمند دیگرشان بارها از طرف رهبر معظم انقلاب مورد تفقد قرار گرفتند.

رئیس حوزه هنری استان كردستان افزود: همایش تجلیل از بزرگان ادیب چون خون در رگ جامعه خواهند دوید و این قدرشناسی نشان از اهداف والا و شناخت جشنواره از اهمیت معرفی بزرگان ادب به نسل جوان است.

مرادی با اشاره به ظرفیت ها، استعداد ها و توانمندی‌های ادبیات كردستان به وجود بزرگان ادب این دیار اشاره كرد و گفت: وجود بزرگانی چون مولوی كرد، ماموستا قانع، هیمن، ماموستا حمدی، بیسارانی و ده‌ها بزرگ دیگر با پرورش و حضور نسل جدید ادیبان برجسته و شاخصه های دیگر كردستان سبب شد با شناخت عمیق رهبر معظم انقلاب استان كردستان به عنوان استان هنر و فرهنگ معرفی و بسان نگینی بر آسمان هنر و فرهنگ ایران زمین بدرخشد.

دبیر اجرایی این جشنواره افزود: در این جشنواره همچنین بزرگداشت استاد «شاهرخ اورامی» ملقب به «ماموستا اهون» كه در سال 1391 در سن 59 سالگی دار فانی را وداع كرد، به عنوان شاعر برجسته كرد و از مروجین وحدت اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: ملاعمر صالحی در سال 1324 شمـسی در روستای دایه سلیمان سقـز متولد شد و نزد مرحوم پدرش بـه درس خواندن پرداخته و بـرای طـلبه‌گری و كـسب فـضائـل به حجـرات فـقها روی آورده و نـزد علمای برجسته استان تحصیلات خود را بـه پایان رسانید و به امام جماعت روستاهای دیـوانـدره و مـنـطـقـه اوباتـو مـشـغـول شـد تـا سـال 1357 كه بـه سـمـت آمـوزگـار رسـمـی آمـوزش و پـرورش اسـتـخـدام شد.

مرادی، عمر صالحی را شاعری دانا و نكـتـه بـیـن و مـوشـكـاف و با احـسـاس دانست و گفت: هـنـر مهـم او پـرداخـت به نازك كـاری در اشـعـار و بكـار بـردن بـدایـع و اسـتـعـاره هـا و ایـهـام‌هـای بكـر است. دلـبـسـتـگـی وی به تـرجـمـه آثـار سنگین و مهم ادبیات فارسی و از جمله دیوان حافظ ، گلستـان و بوستـان سعدی جای تقدیـر و تـوجـه فـراوان دارد.

وی افزود: ماموستا «هه ژار» ادیب برجسته كرد با آثار ارزشمندی كه از خود بر جا گذاشت و ماموستا شاهرخ اورامی «اهون» نیز ضمن سالها خدمت به فرهنگ و هنر كردستان به عنوان سفیر وحدت كردستان در تمام جشنواره‌ها و محافل ادبی حضور مؤثر داشت و هركدام نقش ارزشمندی در زمینه‌سازی برای حركت هر چه بیشتر جامعه به سوی حفظ ارزش‌ها داشتند.

رییس حوزه هنری كردستان در پایان گفت: ملا عمر صالحی صاحب نیز با تلاش‌های گسترده در توسعه و تعمیق ادبیات كهن ایران زمین با زبان كردی نقش به سزایی را ایفاء كرده‌اند و به همین منظور در یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره به منظور شناخت، بهره‌گیری و استفاده بیشتر جامعه از تغذیه‌های معنوی، فكری و روحی از این سه استاد بلند آوازه كرد تجلیل به عمل می‌آورد.

یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره از 25 تا 27 مرداد ماه 92 در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج با حضور شاعران و ادیبان برجسته كشور برگزار خواهد شد.