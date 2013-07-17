روند رو به افزایش بیماری های مشترک انسان و حیوان در خراسان جنوبی/ لزوم هوشیاری و آگاهی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، بیماریی هایی که به طور طبیعی بین حیوانات و انسان منتقل می شوند از جمله تب مالت، سیاه زخم، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، طاعون، تب راجعه، آنفولانزای پرندگان، سالک و تعدادی از بیماری های انگلی، بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان نامیده می شوند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی از میان یک هزار و 709 عامل بیماری زا 832 عامل از حیوانات به انسان منتقل می شوند و همچنین از میان 156 بیماری نو پدید شناخته شده در انسان 114 مورد آن از حیوانات به انسان منتقل می شوند.

یکی از مشکلات اصلی و عمده بهداشتی کشور که سال هاست به صورت یک معضل منابع انسانی و مالی کشور را به خود اختصاص داده و هر چند گاه به صورت بحران جدی در استانهای مختلف و در قالب بیماری های نو پدید و باز پدید خود را عیان می سازد بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است.

از شیوع مجدد بیماری هایی نظیر سالک و توسعه کانون های آن در کشور گرفته تا بحران ناشی از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و استقرار دیر پای بیماری هایی نظیر کیست هیداتیک، تب مالت و هاری که به دلیل پیچیدگی عوامل متعدد ایجاد کننده آنها به عنوان یک تهدید اساسی برای انسان مطرح شده و کنترل آنها به دخالت تمامی بخش های مختلف توسعه نیاز خواهد داشت.

بنابراین لزوم هوشیاری و آگاهی جامعه از خطرات ناشی از این بیماری ها و راههای انتقال آنها و همچنین تبیین اهمییت تاثیر همکاری های بخش های مختلف توسعه در کنترل این بیماری ها صد چندان نمود می یابد.

دلایل اهمیت بیماری های مشترک انسان و دام

مدیر گروه پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه عوامل ایجاد کننده بیماری های مشترک شامل همه عوامل بیماری زا نظیر ویروسها، باکتری ها، قارچ ها ، پریون و ... است، اظهارکرد: انتقال بیماری های مشترک از طریق تماس با دامها، زندگی در مجاورت دامهاحمله حیوانات به انسانها و استفاده از فرآورده های دام و طیور صورت می گیرد.

مجید شایسته با اشاره به اینکه درمان موثری برای برخی از بیماری های مشترک از جمله هاری و جنون گاوی وجود ندارد، گفت: برخی از این بیمارها ضرر و زیان اقتصادی شدیدی به جامعه وارد می کنند که اهمیت مقابله و پیشگیری با این بیماری ها دو چندان می شود.

وی با تاکید بر اینکه کنترل بیماری های مشترک نیازمند همکاری تمامی سازمانها و ارگانها است، افزود: این بیماری ها اثرات سوء در تولیدات کشاورزی، کاهش قابلیت استفاده از محصولات دامی و ایجاد مشکلات در تجارت بین المللی را به دنبال دارد.

وی به دلایل افزایش بیماری های مشترک در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: افزایش شهر نشینی و نقل و انتقال وسیع جمعیت، افزایش تجارت گوشت، شیر و ... و ارتباط نزدیک جوامع انسانی و حیوانی به لحاظ مصرف فرآورده های دامی ، افزایش سگ های ولگرد و کشتار غیر قانونی و دفع نامناسب و غیر بهداشتی ضایعات حیوانی از جمله علل افزایش بیماری ها در استان است.

وی با بیان اینکه برخی از افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری ها هستند و باید آموزش های لازم را برای آنان بیشتر مورد توجه قرار داد، تصریح ئکرد: دامپزشکان، کار کنان کشتارگاهها، دامداران، شیر دوشان و کسانی که در کارخانه های فرآورده های حیوانی کار می کنند بیشتر از سایرین در معرض خطر بیماریها می باشند.

وی عنوان کرد: مبارزه با بیماری های مشترک به دلایل مختلف از جمله وجود مخازن متعدد، لزوم همکاری سازمانها و ارگانهای متفاوت دولتی و خصوصی از پیچیدگی و مشکلات خاصی برخوردار است و به همین دلیل کوشش بیشتری را می طلبد.

خراسان جنوبی در ابتلاء به بیماری های مشترک بالاتر از میانگین کشور

مدیرگره پیشگیری و مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به بروز بیماری های مشترک بین انسان و دام در استان گفت: در سال 91 بروز کشوری تب مالت 21 در یکصد هزار نفر جمعیت بوده که این رقم در خراسان جنوبی 27 در 100 هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان قاین بیشترین بروز بیماری تب مالت در استان را داشته است، افزود: میزان بروز بیماری تب مالت در این شهرستان 55 در یکصد هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به میزان بروز کشوری و استانی حیوان گزیدگی گفت: میزان بروز در کشور 198 در یکصد هزار نفر بوده و در استان خراسان جنوبی بروز 208 در یکصد هزار نفر گزارش شده است.

وی بیان داشت: شهرستان نهبندان بیشترین بروز حیوان گزیدگی ا با 363 در یکصد هزار نفر داشته است.

شایسته در خصوص بیماری تب خونریزی دهنده کنگو در استان نیز گفت: در سال گذشته موارد قطعی تب خونریزی دهنده کنگو در کشور 93 مورد بوده که 13 مورد منجر به فوت شده است.

این مسئول تصریح کرد: تعداد موارد قطعی بیماری کنگو در استان خراسان جنوبی هفت مورد بوده و یک مورد مرگ بیمار CCHF را داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه بیماری تب کریمه کنگو در سه ساله اخیر روند افزایش در استان داشته است، بیان کرد: بیماری تب کنگو اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است.

وی با بیان اینکه این بیماری از طریق خون و ترشحات منتقل می شود، اضافه کرد: خانواده ها توجه داشته باشند برای استفاده از گوشت حتما آن را 24 ساعت در یخچال نگهداری کنند تا ویروس از بین برود.

روند افزایشی حیوان گزیدگی در خراسان جنوبی طی سالها اخیر / 95 درصد گزش ها مربوط به سگها

شایسته با اشاره به اینکه روند حیوان گزیدگی در ساله اخیر در استان خراسان جنوبی رو به افزایش بوده است، ادامه داد: سالانه هزار و 400 مورد گزش حیوانات در استان گزارش می شود که این هزینه های بالایی را بر دولت تحمیل می کند.

وی هزینه هر سرو واکسیناسیون هاری را برای دولت 300 هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: در صورت گزش این واکسن به صورت رایگان تزریق می شود اما به دلیل روند افزایشی حیوان گزیدگی باید برنامه های مبارزه و پیشگیری جدی تر دنبال شود.

وی با بیان اینکه روند حیوان گزیدگی در سه ماهه نخست امسال نیز رو به افزایش بوده است، ادامه داد: اگر این روند همین طور در حال افزایش باشد ممکن است با کمبود واکسن مواجه باشیم.

وی تعداد حیوان گزیدگی ها گزارش شده در سال جاری را 400 مورد اعلام کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی 95 درصد حیوان گزیدگی ها در استان مربوط به سگها گزارش شده است.

وی در خصوص حیوان گزیدگی به خانواده ها هشدار داد و بیان کرد: خانواده ها توجه داشته باشند در صورت هر گونه خراش کوچک از حیوانات برای تزریق واکسن هاری به مرکز بهداشت استان مراجعه کنند.

وی بیان کرد: خراش گربه حتی از گزش سگ به مراتب خطرناک تر است و افراد باید در این زمینه حساس باشند.

شناسایی کانون های محلی سالک در استان

شایسته با اشاره به اینکه بیماری سالک هم در سالهای اخیر روند افزایشی در استان داشته است، عنوان کرد: متاسفانه در سال گذشته کانون های محلی سالک در شهرستانها ی تابعه مشاهده شده است.

وی میزان بروز سالک طی سال گذشته در کشور را 25 در یکصد هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: در استان خراسان جنوبی میزان بروز 13 در یکصد هزار نفر بوده و قاین بیشترین بروز سالک با 19.4 در یکصد هزار نفر داشته است.

واکسیناسیون یک میلیون و 438 هزار نوبت سر دام بر علیه بیماری های مشترک

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات پیشگیرانه این سازمان در خصوص بیماری های مشترک گفت: بیماری های مشترک بین انسان و دام به لحاظ اینکه ریشه کنی آنها بسیار مشکل است از اهمیت زیادی برخوردار است.

محمود قربان زاده بیان داشت: در راستای پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام فعالیت های دامپزشکی در چهار محور کنترل و پیشگیری از بیماری ها ی دام و طیور، کنترل بیماری های مشترک، کنترل و نظارت بر تولید و استحصال فرآورده های خام دامی و کنترل حمل و نقل دام دنبال می شود.

وی بیان داشت: در حوزه پیشگیری از بیماری های دام و طیور سه میلیون و 308 هزار نوبت سر واکسیانسیون بر علیه بیماری های دام در استان طی سال گکذشته انجام شده است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال نیز 819 هزار و 495 نوبت سر واکسیناسیون بر علیه بیماری های دامی در استان انجام شده است.

وی با اشاره به انجام سه میلیون و 352 هزار نوبت سر واکسیناسیون بر علیه بیماری های مشترک طی سال گذشته در استان، گفت: یک میلیون و 438 هزار نوبت سر واکسیناسیون بر علیه بیماری های مشترک در سه ماهه نخست امسال داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال بر کشتار 10 هزار و 132 راس انواع دام توسط کارشناسان دامپزشکی نظارت شده است، بیان کرد: همچنین بر کشتار یک میلیون و 803 هزار و 381 قطعه طیور در استان نیز نظارت بهداشتی صورت گرفته است.

انجام 6750 بازدید بهداشتی از مراکز عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی

قربان زاده از انجام شش هزار و 750 مورد بازدید بهداشتی از مراکز عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی از ابتدای امسال در استان خبر داد و ادامه داد: 120 مورد غیر بهداشتی در این بزدیدها مشاهده شد که برای متخلفین پرونده تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: در سه ماهه نخست امسال هشت هزار و 260 کیلو گرم فرآورده دامی فاسد در استان ضبط و معدوم سازی شده است.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: همجنین از ابتدای امسال دو هزار و 37 مورد خودرو حمل دام در استان ضدعفونی شده است.

قربان زاده در خصوص شناسایی کانون های بیماری های مشترک بین انسان و دام در استان گفت: تا کنون تنها یک کانون از بیماری سل گاوی در استان شناسایی شده است.

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گزارش : فاطمه زیراچی