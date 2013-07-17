بارش همدان در سال جاری 44 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با سرپرستان خبرگزاری های استان همدان در خصوص مشکل کم آبی در استان همدان اظهار داشت: میزان کاهش بارش ها در استان همدان در 20 سال اخیر بی سابقه بوده است.

عزالدین با بیان اینکه سد اکباتان همدان نیز کمترین آورده را در 20 سال اخیر داشته است، گفت: دمای هوای همدان در روزهای اخیر بالاترین درجه دمایی را تجربه کرده و تا 40 درجه نیز رسیده که در سالهای اخیر حداکثر دما 35 تا 36 درجه گزارش می شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان با بیان اینکه شرایط بوجود امده شرایط سختی را در همدان رقم زده است، ادامه داد: در استان همدان شهرهای همدان و بهار وضعیت بدتری دارند.

وی با تاکید بر همکاری شهروندان در صرفه جویی برای رفع این بحران، اظهار داشت: در سال گذشته و از دی ماه احتمال چنین شرایطی در تابستان برای همدان پیش بینی شده بود چراکه بارش اندک برف این روزها را رقم زده است.

عزالدین با اشاره به اینکه از دی ماه برنامه های بلندمدت برای عبور از بحران کم آبی در تابستان امسال در استان همدان مدنظر قرار گرفت، گفت: با این حال در حال حاضر هیچ نقطه مسکونی در همدان قطعی آب ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان با تاکید بر اینکه در برنامه ریزی های صورت گرفته حفرچاه مدنظر قرار گرفت، گفت: با اقدامات انجام شده 350 لیتر در ثانیه آب به شبکه وارد شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان برداشت آب از چاهها 60 و از سداکباتان 40 درصد است در حالی که پارسال این رقم برای سد اکباتان 70 درصد و برای چاهها 30 درصد است.