مراکز مشاوره ازدواج در گلستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج افزود: طبق ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه وظایف هر دستگاه برای ارائه خدمات مشخص شده و متقاضیان می توانند جهت صدور مجوز به سامانه مراجعه و درخواست مجوز نمایند.

وی در ادامه افزود: مراکز مشاوره ازدواج و خانواده که با مجوز وزارت ورزش و جوانان شروع به فعالیت کرده ودر حوزه آموزش قبل و پس از ازدواج ، آموزش و مشاوره حقوق متقابل زن و مرد و فرزندان، آموزش و مشاوره در امور اعتقادی تربیتی خانواده و تسهیل در همسر گزینی هم فعالیت دارند.

بختیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی گلستان نیز با اهمیت دادن به مقوله ازدواج ، به تشریح آئین نامه ساماندهی مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده پرداخت.

وی هدف از برگزاری جلسه را سامان دادن مراکز متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی جهت ارائه خدمات عنوان کرد و متذکر شد : مراکز فعال در ارائه خدمات حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق وضعیت خود با شرایط مندرج در آئین نامه اقدام کرده و نتیجه را به سازمان نظام روانشناسی استان اعلام کنند.

شیرازی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی به تشریح دستورالعمل تأسیس مراکز مشاوره اجتماعی اشاره و اعلام کرد: وظایف این مراکز در حوزه های ژنتیک، اعتیاد، خدمات روانشناسی و توانبخشی است.