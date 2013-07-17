ایجاد دفتر برای رئیس جمهور سابق شیطنت است/ روحانی مخالفت نکند مجلس ورود می کند

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره اقدام جدید دولت برای ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری گفت: جالب است که دولت به هیچ کدام از اقدامات دولت های قبلی پایبند نبوده و خودش پایه و اساسی را گذاشته و می گوید که هر آنچه دولت های قبلی انجام داده اند، بد بوده و نباید پیگیری کرد.

وی افزود: بنابراین آقای احمدی نژاد نباید انتظار داشته باشد از دولت های بعدی که برنامه ها و تعهداتش را انجام دهند، همانطور که خودش به محض اینکه که وارد پاستور شد، عملکرد سی و چند ساله گذشته را زیر سوال برد و گفت آنچه من انجام می دهم، وحی منزل است و بقیه همه خیانت و جنایت کردند، چه بسا که طرح دادگاهی کردن مدیران قبلی را هم داشت، پس اگر هر رفتاری نسبت به وی انجام شود، او و طرفدارانش حق گلایه ندارند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق را کاری بسیار ناپسند خواند و گفت: با روحیاتی که از مجموعه انحرافی سراغ داریم، قطع به یقین ایجاد این دفتر یک عمل خیر نیست، بلکه عمل شیطانی است، دنبال یک شیطنت هستند، مطمئن هستم دولت بعدی مخالفت می کند.

جعفرزاده ادامه داد: با وجود حجب و حیایی که در دکتر روحانی وجود دارد، شک نکنید مجلس ورود پیدا می‌کند، ما به جوانب کار نگاه می کنیم، این اقدام یک کار تشکیلاتی و ساختاری است و آقای احمدی نژاد مجاز نیست که چنین کاری انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: مطمئنا اگر دولت جدید در این رابطه کمکی از مجلس بخواهد، در خدمت او هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که هدف رئیس جمهور از چنین اقدامی چیست؟، گفت: آقای احمدی نژاد روی آرامی ندارد، همیشه باید یک تنش در جایی ایجاد کند، حتی زمانی که نیست.

جعفرزاده گفت : اتفاقا من برای زمانیکه نیست، بیشتر نگرانم تا زمانی که هست، زیرا آن زمان بیکار است و ممکن است از بیکاری کارهای دیگری انجام دهد، من برای نبودش بیشتر نگرانم تا زمانیکه دارای مسئولیت است.