وجود 613 زنداني جرائم غيرعمد در زندان/ 149 نفر زنداني مهريه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عبادي، ظهر چهارشنبه در نشست خبري ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان اظهار كرد: 613 نفر از زندانيان جرائم غيرعمد در زندانهاي اين استان حضور دارند كه از اين ميزان 609 نفر مرد و 4 نفر خانم هستند.

وي با بيان اينكه 134 نفر از ميان 613 نفر افرادي هستند كه به علت تصادف در زندان به سر مي برند، عنوان كرد: 58 نفر از تصادف ها منجر به فوت و 76 نفر به تصادف جرحي انجاميده است.

مدير عامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند خراسان رضوي تصريح كرد: 19 نفر بر اثر تصادفات كارگاهي، 27 نفر به دليل انجام قتل شبه عمد و قتل خطايي، 149 نفر به علت عدم پرداخت مهريه و 85 نفر به دليل عدم پرداخت نفقه و 199 نفر به علت صدور چك بلامحل و غير كلاهبرداري در زندان حضور دارند كه در مجموع 613 نفر را شامل مي شود.

عبادي با تاكيد بر اينكه منابع مالي ستاد ديه هم منابع دولتي و هم كمك خيرين است، افزود: آخرين كمك دولت از سوي رئيس جمهور بود كه در سال گذشته براي آزادي 10 هزار زنداني در كشور تخصيص يافت.

وي بيان كرد: بودجه دولتي آئين نامه خاص خود را دارد بنابراين شامل بسياري از زندانيان جرائم غير عمد نمي شود.

مدير عامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند خراسان رضوي با اشاره به زندانيان مهريه گفت: 149 نفر به دليل عدم پرداخت مهريه در زندان به سر مي برند چرا كه درحال حاضر بيشتر جوانان از روي عدم آگاهي و فرهنگ غلط زيربار مهريه هاي سنگين مي روند.

وي ادامه داد: مهريه به عنوان يك دين بر گردن مرد است بنابراين بايد در قبول ميزان آن متعهد باشند و از سويي ديگر مبناي زندگي خانم هاي نيز نبايد مهريه هاي سنگين باشد.