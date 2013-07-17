1500 تن گندم از کشاورزان همدانی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان همدان گفت: در راستای جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم از شهرستان همدان تاکنون هزار و 500 تن گندم توسط مراکز دولتی و خصوصی از کشاورزان خریداری شده است.

برداشت 23 هزار تن جو آبی و دیم از اراضی همدان پیش بینی می شود

وی در ادامه افزود: از 98 درصد سطح قابل کشت جو آبی و دیم موجود در شهرستان همدان پیش بینی می شود 23 هزار تن جو برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: از 52 درصد سطح قابل کشت گندم آبی و دیم موجود در شهرستان همدان نیز پیش بینی می شود 52 هزار تن گندم برداشت شود.

امسال کیفیت گندم شهرستان همدان بسیار بالا است

رشیدی بیان داشت: با توجه به صحبت کارشناسان امسال کیفیت گندم شهرستان همدان بسیار بالا گزارش شده است.

وی همچنین گفت: متاسفانه کامیون های حامل گندم و جو در ساعات شب بدون بارنامه گندم را از استان همدان خارج می کنند که این عامل خود باعث خروج غیر قانونی گندم از استان همدان می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه نکته اساسی در خرید بخش خصوصی عدم سخت گیری است، اظهار داشت: باید مراکز خرید دولتی سخت گیری ها را کمتر کرده تا از سوء استفاده دلالان جلوگیری شود.

رشیدی با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم در مراکز دولتی 720 تومان است، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از فروش گندم کشاورزان به مراکز غیر دولتی سامانه ارسال پیامک به کشاورزان، انعقاد قرارداد به مراکز مجاز و همچنین کلاس های ترویجی در راستای آموزش کشاورزان ایجاد شده است.

وی همچنین گفت: از آنجایی که چتر حمایتی جهاد کشاورزی بر کسی پوشیده نیست، باید تسهیلاتی برای خرید محصولات کشاورزان نهادینه شود.

رشیدی افزود: اینکه کشاورز محصول خود را به مراکزی غیر از مراکز دولتی عرضه می کند بیانگر این است که در بخش کشاورزی مشکلاتی وجود دارد.

باید از خروج گندم شهرستان همدان و ورود آن به استان های مجاورجلوگیری شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان افزود: باید میزان خرید گندم در شهرستان همدان کنترل شود و از خروج این محصول به استان های مجاور جلوگیری کرد.

وی در ادامه در راستای جلوگیری از کشت دوم در اراضی شهرستان همدان بیان داشت: از آنجایی که امسال از نظر نزولات آسمانی مشکلاتی وجود دارد، کشت دوم نباید انجام شود.

رشیدی افزود: تعداد زیادی از کشاورزان با توجه به کم آبی های اخیر خود به خود کشت دوم را انجام نخواهند داد.

تاکنون در 50 هکتار از اراضی کشت دوم صورت گرفته است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان اظهار داشت: تاکنون حدود 50 هکتار از اراضی کشت دوم در آنها صورت گرفته که این میزان در صورت عدم جلوگیری به 200 هکتار نیز خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با کشت دوم کشاورزان بذر نامرغوب را با قیمت بالا کشت می کنند در راستای مبارزه با آفات در اراضی کشاورزی بخصوص سیب زمینی، کشت دوم هزینه های سنگینی که جهاد کشاورزی تاکنون پرداخته است را بی اثر میکند.

در واگذاری برق به باغداران متقاضی مشکل وجود دارد

رشیدی همچنین گفت: در واگذاری برق به باغداران متقاضی، مشکل وجود دارد.

وی افزود: با توجه به مشکل خرد بودن باغات متاسفانه اراضی تحت عنوان باغ با متراژ 300 متر مربع نیز در شهرستان همدان وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان در پایان سخنانش با اشاره به اینکه باغ زمینی است که حداقل دارای متراژ هزار متر مربع باشد و به ازای این هزار متر دارای 60 درخت با بیش از سه سال باشد و دارای محل تعریف شده ای برای آب باشد، اظهار داشت: وجود این شرایط برای درخواست تسهیلات برق برای باغ الزامی است.