44 هزار خانواده مستقیما تحت پوشش بهزیستی خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدیق راد پیش از ظهر چهارشنبه در سومين نشست هماهنگي مديران حوزه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در خوزستان با بيان اينكه در سال گذشته 251 هزار مورد خدمات به خانواده هاي تحت پوشش ارائه شده، از دو نوع خدمات مستقيم و غيرمستقيم در سازمان بهزيستي خبر داد.
صديق راد گفت: خدمات غير مستقيم شامل قراردادهايي است كه با پزشكان، روان پزشكان، روان شناسان و مراكز مشاوره داريم كه بابت نگهداري يك بيمار گاهي تا سقف دو ميليون و 500 هزار ريال به اين مراكز كمك مالي مي شود.
وي افزود: طرح پيشگيري از تنبلي چشم، طرح غربالگري شنوايي نوزادان و ده ها طرح ديگر نيز از جمله خدماتي است كه اين اداره كل به طور غير مستقيم تحت پوشش دارد.
صديق راد بیان كرد: در خدمات مستقيم 44 هزار خانوار را تحت پوشش داريم كه 39 هزار خانواده شامل 130 هزار نفر به طور مستقيم مستمري دريافت مي كنند و هزار نفر معلول هم حق نگهداري در منزل دريافت مي كنند.
وي از 30 هزار دانش آموز و چهار هزار دانشجو تحت پوشش در استان خبر داد و افزود : 320 مركز غير دولتي تحت پوشش سازمان بهزيستي استان هستند كه از اين تعداد 200 مركز در زمينه پيشگيري درمان از اعتياد و 53 مركزدر زمينه مشاوره و روانشناختي فعاليت مي كند.
اهواز - خبرگزاری مهر: مدير كل سازمان بهزيستي استان خوزستان گفت: 44 هزار خانواده به صورت مستقیم تحت پوشش خدمات بهزیستی این استان هستند
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدیق راد پیش از ظهر چهارشنبه در سومين نشست هماهنگي مديران حوزه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در خوزستان با بيان اينكه در سال گذشته 251 هزار مورد خدمات به خانواده هاي تحت پوشش ارائه شده، از دو نوع خدمات مستقيم و غيرمستقيم در سازمان بهزيستي خبر داد.
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