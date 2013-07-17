44 هزار خانواده مستقیما تحت پوشش بهزیستی خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدیق راد پیش از ظهر چهارشنبه در سومين نشست هماهنگي مديران حوزه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در خوزستان با بيان اينكه در سال گذشته 251 هزار مورد خدمات به خانواده هاي تحت پوشش ارائه شده، از دو نوع خدمات مستقيم و غيرمستقيم در سازمان بهزيستي خبر داد.



صديق راد گفت: خدمات غير مستقيم شامل قراردادهايي است كه با پزشكان، روان پزشكان، روان شناسان و مراكز مشاوره داريم كه بابت نگهداري يك بيمار گاهي تا سقف دو ميليون و 500 هزار ريال به اين مراكز كمك مالي مي شود.



وي افزود: طرح پيشگيري از تنبلي چشم، طرح غربالگري شنوايي نوزادان و ده ها طرح ديگر نيز از جمله خدماتي است كه اين اداره كل به طور غير مستقيم تحت پوشش دارد.



صديق راد بیان كرد: در خدمات مستقيم 44 هزار خانوار را تحت پوشش داريم كه 39 هزار خانواده شامل 130 هزار نفر به طور مستقيم مستمري دريافت مي كنند و هزار نفر معلول هم حق نگهداري در منزل دريافت مي كنند.



وي از 30 هزار دانش آموز و چهار هزار دانشجو تحت پوشش در استان خبر داد و افزود : 320 مركز غير دولتي تحت پوشش سازمان بهزيستي استان هستند كه از اين تعداد 200 مركز در زمينه پيشگيري درمان از اعتياد و 53 مركزدر زمينه مشاوره و روانشناختي فعاليت مي كند.