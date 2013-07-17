کلمه "کار" سرلوحه رفتار مسئولان قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و رفع مشکلات شهر قرچک صبح چهارشنبه با حضور عبدالعلی قاسمپور شهردار قرچک و دیگر مسئولان واحدهای شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار شد.

عبدالعلی قاسمپور در این نشست ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات گفت: کلمه کار باید سرلوحه رفتارهای تمام مسئولان قرار بگیرد.

احداث دریاچه مصنوعی در قرچک

وی در ادامه با اشاره به طرحها و پروژه های شهرداری قرچک افزود: در طرحهای آتی شهرداری، احداث دریاچه مصنوعی و همچنین تفرجگاهی در کنار آن برای استفاده خانواده ها در دستور کار قرار دارد.

این مدیر شهری عنوان داشت: برای این محل کمپینگ، کارتینگ وسایل بازی کودکان و وسایل ورزشی ویژه بزرگسالان در نظر گرفته خواهد شد و به زودی در جلسه ای که به صورت کارشناسی برگزار می شود جزئیات آن را مشخص خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین ساخت بوستان بزرگ ولایت در محل ساختمان سابق شهرداری را آغاز کرده ایم که با وجود درختان ارزشمند و مثمر و با وجود عمر بالای 50 سال آن و شرایط ویژه ای که این بوستان دارد که در مرکز شهر و در خیابان اصلی قرار گرفته، این بوستان را متمایز کرده، آماده سازی آن در هفته های آینده به پایان خواهد رسید و قابل استفاده برای شهروندان خواهد بود .

نصب تلویزیون شهری در قرچک

قاسمپور از نصب یک تلویزیون شهری جدید نیز خبر داد و گفت: این تلویزیون بزرگ نیز که با توافقاتی که با پیمانکار تبلیغات محیطی شهرداری صورت گرفته است به زودی در میدان شهید ستاری نصب خواهد شد.

وی از افتتاح پارک بانوان دو که در انتهای بلوار شهید ابوذر نژاد قرار دارد و عملیات آماده سازی آن در مراحل پایانی است، خبر داد و اضافه کرد: این امر موجب رضایتمندی شهروندان به ویژه بانوان خواهد شد و همچنین بازارهای روز در قرچک افتتاح خواهد شد که یکی از آنها بازار روز طلاییه است.