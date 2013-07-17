تولید برق از گرمای تلف شده

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه موناش یک ترموسل یونی مبتنی بر مایع تولید کرده اند که خروجی قدرت آن بالا است و هیچ انتشار کربنی ندارد.

ترموسلها با به خدمت گرفتن انرژی گرمایی که به واسطه تفاوت دمای بین دو سطح تولید شده کار می کند و این انرژی را به وسیله یک الکترولیت به انرژی برق تبدیل می کند.



براساس اظهارات دانشمندان موناش، این ترموسل های جدید را می توان برای تولید برق از بخار کم درجه در نیروگاه برق در دمای حدود 130 سانتیگراد به کار گرفت.

داگ مک فارالین از محققان این پروژه گفت: طی این تحقیقات ما به این نتیجه رسیده ایم که این ترموسلها به رغم سیستمهای آبی که در دماهای بالای 100 درجه سانتیگراد کار نمی کند، می توانند در دمای افزایش یافته منابع گرمایی مهم نیز کارآمد باشد.

این پروژه ارائه کننده فرصت طراحی دستگاه های ارزان و انعطاف پذیر است که می تواند برای برداشت گرمای تلف شده در دامنه برد 100 تا 200 سانتیگراد مناسب باشد.

تئودور آبراهام دانشجوی دکترای دانشگاه موناش به عنوان یکی دیگر از محققان این پروژه گفت: تروموسل یک روش جذاب برای کاهش اتکا به سوختای فسیلی است، چرا که آنها از گرمایی استفاده می کنند که در فرآیندهای صنعتی تولید شده است. مهمترین مزیت ترموسل این است که از انرژی بهره برداری می کند که به طور خاص برای آن تولید نشده و انرژی هدر رفته محسوب می شود.

