رایزنی با خوانندگان و کارگردانان سرشناس برای اجرای اپرای آرش کمانگیر

عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت اپرای "آرش کمانگیر" گفت: این پروژه موسیقایی که بر گرفته از شعرهای سیاوش کسرایی است از جمله فعالیت‌هایی است که من در دوران پایانی دوره دکترای خودم در لندن آن را آغاز کردم. برای این پروژه بیش از 5 سال وقت و انرژی صرف کردم که اگر بتوانم وارد مراحل ضبط و اجرای آن بشوم یکی از سنگین‌ترین و مهم‌ترین پروژه هایم در عرصه موسیقی خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرایی شدن این پروژه مستلزم صرف هزینه های زیادی است که نمی توان به صورت شخصی برای انجام آن اقدام کرد و لازم است اسپانسرهایی برای تهیه و تولید مجموعه وارد کار شوند که متاسفانه تاکنون این مساله به نتیجه ای نرسیده است اما من تمام تلاش خود را انجام خواهم داد تا اسپانسری را برای ضبط و اجرای اپرا پیدا کنم که امیدوارم این امر به زودی محقق شود.

مختاباد درباره کارگردان این اپرا هم گفت: با چند هنرمند برای کارگردانی این اپرا مذاکراتی انجام دادم که در صورت نهایی شدن مذاکرات نام قطعی را بعدا اعلام می‌کنم اما فقط به ذکر این نکته بسنده می کنم که کارگردان این اپرا به طور حتم از هنرمندان صاحب‌نام خواهد بود. برای خوانش نقش‌ها نیز به جز خودم که در ردیف یکی از خوانندگان قرار دارم مذاکراتی با چند خواننده صاحب‌نام و مستعد عرصه موسیقی انجام دادم که به زودی اسامی آنها را اعلام خواهم کرد.

این خواننده در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره زمان قطعی اجرای این اپرا خاطرنشان کرد: با توجه به روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به روزهای آغازین فعالیت دولت جدید، نمی‌توانم زمان مشخصی را برای اجرای اپرا اعلام کنم چون تا دولت جدید شکل بگیرد نیازمند زمانی است که به هیچ عنوان نمی توان در مورد به نتیجه رسیدن کاری در این پروسه تصمیم گرفت.