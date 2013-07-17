مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر،در نشستي كه ظهرامروز باحضور معاون نظارت بر بهره برداري شركت آبفاي كشور برگزار شد مهندس حيدر دهقاني بعنوان مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر معرفي شد.

در اين نشست معاون نظارت بر بهره برداري شركت آبفاي كشور با بيان اينكه استان بوشهر از دير باز در زمينه هاي گوناگون در كشور سرآمد بوده است تصريح كرد: استان بوشهر سالها ار رنج كم آبي دچار مشكل بود كه با احداث سد كوثر در استان كهكيلويه و بوير احمد و اجراي خط آبرساني كوثر يكي از مهم ترين مشكلات استان بوشهر برطرف شد.

حمید رضا تشیعی، با بيان اينكه طول خط آبرساني كوثر با بيش از 700كيلومتر از بزگترين خط آبرساني در كشور محسوب مي شود افزود: با توجه به اينكه 70درصد آب اين خط ، به استان بوشهر منتقل مي شود با مديريت صحيح توزيع مي توان از بحران كم آبي در اين استان جلوگيري كرد.

وي تصريح كرد: آب ورودي به استان بوشهر از خط آبرساني كوثر با مشكلات خاصي منتقل مي شود كه بايد راهكارهاي لازم در جهت كاهش هدر رفت آب از جمله نوسازي شبكه آبرساني ، به روز رساني تاسيسات آبرساني و جلوگيري از انشعابات غير مجاز اقدامات اساسي و مهم انجام داد تا از اين بحران خشكسالي براحتي عبور كنيم

تشيعي همچنين بر تسريع در اجراي طرح هاي فاضلاب در شهرهاي مختلف استان تاكيد كرد و افزود: تسريع در اجراي اين طرحها اثرات قابل توجهي در حفظ بهداشت و كاهش آلودگي ها و سلامت افراد جامعه خواهد داشت.

وي با قدرداني از خدمات ارزنده محمد پوريوسفي در مدت فعاليت در پست سرپرستي مديريت شركت آبفاي استان بوشهر قدرداني كرد و حيدر دهقاني را بعنوان مدير عامل جديد شركت آب و فاضلاب استان بوشهر معرفي كرد.

در اين نشست مهندس پوريوسفي گزارشي از فعاليت‌ هاي انجام شده ارائه كرد و افزود: همكاران شركت آب و فاضلاب استان بوشهر از زحمتكش ترين كاركنان در سطح كشور بشمار مي روند كه از همكاري آنان در جهت روند توسعه فعاليت ها قدرداني ميكنم

وي همچنين براي مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر آرزوي موفقيت و كاميابي كرد.

مدير عامل جديد شركت آب و فاضلاب استان بوشهر هم توجه به مديريت مصرف و نوسازي شبكه آبرساني شهرها را مهم ترين برنامه كاري خود عنوان كرد و گفت: بحث نيروي انساني در اولويت برنامه هاي شركت قرار دارد و لازم است خدمت رساني صادقانه به مردم خونگرم استان بوشهر در دستور كار داشته باشيم و لازم است تمام تلاش ما در جهت رساندن آب سالم و بهداشتي به شهروندان باشد

حیدر دهقانی مدیر عامل جدید آب و فاضلاب استان بوشهر قبل از تصدی این پست، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس بود.