ايران از لحاظ شاخص "پرستيژ سياسي-اقتصادي" در رتبه 77 جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مؤسسه بين المللي تحقيقاتي "بارتلزمان"، كه يكي از مؤسسات معتبر و مورد استناد بانك جهاني در زمينه تحقيقات اقتصادي و دولتي مي باشد، شاخصهاي "پرستيژ سياسي-اقتصادي" 116 كشور در حال توسعه دنيا را طي سالهاي 1998 تا 2003 منتشر كرد.

بر اساس اين گزارش، شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي ايران طي سالهاي 1998 تا 2003 برابر با 4.2 از شاخص كل 10 بوده است و ايران از اين لحاظ در رتبه 77 دنيا در ميان 116 كشور در حال توسعه دنيا گرفته است.



اين گزارش مي افزايد، شاخص "پرستيژ اقتصادي" ايران در فاصله سالهاي 1998 تا 2003 برابر با 2.6 از شاخص كل 5 بوده كه از اين لحاظ، ايران در ميان 116 كشور مورد بررسي، در رتبه 65 قرار گرفته است.

همچنين شاخص "پرستيژ سياسي" ايران در فاصله زماني فوق برابر با 1.6 از شاخص كل 5 بوده كه از اين لحاظ نيز ايران رتبه اي بهتر از 85 نياورده است.



بر پايه اين گزارش، مؤسسه بارتلزمان شاخص "پرستيژ سياسي-اقتصادي" كشورها را بر اساس 12 معيار مي سنجد كه هفت معيار، اقتصادي و پنج معيار نيز سياسي هستند.



بر اين اساس، معيارهاي اقتصادي عبارتند از: «سطح توسعه اقتصادي-اجتماعي»، «ساختار بازار و ميزان رقابتي بودن آن»، «ثبات قيمتها و نرخ ارز»، «وضعيت بخش خصوصي در اقتصاد»، «نظام رفاهي»، «قدرت اقتصادي»، و نهايتا «توسعه پايدار و حفظ محيط زيست».

از طرف ديگر، «قدرت دولت»، «مشاركت سياسي»، «حاكميت قانون»، «ثبات نهادها و سازمانها»، و «انسجام سياسي و اجتماعي» نيز پنج معيار سياسي مورد بررسي مؤسسه بارتلزمان در تعيين شاخص پرستيژ سياسي هركشور هستند.

اين گزارش مي افزايد، اين دوازده معيار داراي شاخصهاي صفر تا 5 هستند، كه درجه 5 نشان دهنده بهترين وضعيت و درجه صفر نشان دهنده بدترين وضعيت يك كشور در آن زمينه است.

مؤسسه بارتلزمان نهايتا شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي هر كشور را بر اساس اين 12 معيار مي سنجد و رتبه هر كشور را تعيين مي كند.

بر اساس اين گزارش، شاخص ايران از لحاظ قدرت دولت 3، از لحاظ مشاركت سياسي 2، از لحاظ حاكميت قانون يك، از لحاظ ثبات سازماني صفر، و از لحاظ انسجام نيز 2 را اعلام شده است.

مؤسسه بارتلزمان همچنين سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران را 3، ساختار بازار و رقابت پذيري را 2 و ثبات قيمت ها و ارز را نيز 3 اعلام كرده است.

اين گزارش حاكي است، شاخص وضعيت بخش خصوصي در نظام اقتصادي ايران از شاخص كل پنج، حائز درجه سه شده است. همچنين شاخص نظام رفاهي، قدرت اقتصادي و توسعه پايدار ايران نيز به ترتيب3،3، و 2 اعلام شده است.

بر پايه اين گزارش، در طي سالهاي 1998 تا 2003 كشور مجارستان با شاخص پرستيژ اقتصادي-سياسي 9.7 در رتبه نخست پرستيژ سياسي-اقتصادي در ميان 116 كشور در حال توسعه جهان قرار داشته است.

پس از مجارستان، كشورهاي جمهوري چك، ليتواني، اسلواكي، و اسلووني نيز هركدام با شاخص 9.6 در رده هاي دوم تا پنجم با پرستيژترين كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند.

اين گزارش مي افزايد، استوني با شاخص 9.5 در رتبه ششم، لهستان با شاخص 9.4 در رتبه هفتم، وكشورهاي شيلي، كره جنوبي، و تايوان نيز هركدام با شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي 9.2 در رتبه هاي هشتم تا يازدهم جهان قرار دارند.

كشورهاي كاستاريكا، لتوني، اروگوئه، بوتسوانا، كرواسي، آفريقاي جنوبي، جامائيكا، بلغارستان، سنگاپور و ناميبيا نيز در رده هاي بعدي قرار دارند.

بارتلزمان همچنين كشور برزيل را در رتبه 22، تايلند 23، تركيه 25، هند 29،مالزي 29، روسيه 41، ونزوئلا 59، مراكش 61، تونس 67، پاكستان 69، آذربايجان 72، چين 77، و الجزاير را در رتبه 85 جهان از لحاظ شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي قرار داده است.

بر پايه همين گزارش، ايران در ميان كشورهاي خاورميانه نيز پس از بحرين، لبنان،اردن و مصر در رتبه پنجم از لحاظ شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي قرار دارد.

بحرين با شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي 5.5 در رتبه پنجاهم جهان قرار دارد و در خاورميانه نيز رتبه نخست را كسب كرده است. همچنين لبنان نيز با شاخص 5.1 در رتبه 61، اردن با شاخص 4.5 در رتبه 69 و مصر نيز با شاخص 4.4 در رتبه 72 جهان قرار دارند.

به گزارش مهر، كشورهاي عربستان سعودي با شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي 4.1، الجزاير 3.9، سوريه 3.3، يمن 3.3، و عراق 2.9 ديگر كشورهاي خاورميانه اي هستند كه از لحاظ شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي در رتبه هاي پايين تري از ايران قرار گرفته اند.

بر اساس اين گزارش، كشورهاي ليبريا، افغانستان، كنگو، سومالي، ميانمار، لائوس، زيمباوه، عراق، اتيوپي، توگو، سيرالئون، آنگولا، اريتره، آفريقاي مركزي، تاجيكستان، كره شمالي، بروندئي، يمن، تركمنستان و سوريه به ترتيب با كسب پايين ترين شاخص هاي پرستيژ سياسي-اقتصادي، حائز پايين ترين رتبه ها از لحاظ شاخص پرستيژ سياسي-اقتصادي شده اند.

مجارستان از هر دو لحاظ پرستيژ سياسي و پرستيژ اقتصادي نيز با به دست آوردن بهترين شاخص ها، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

ايران از لحاظ پرستيژ سياسي در ميان كشورهاي خاورميانه، پس از لبنان، مصر، و بحرين، در رتبه چهارم قراردارد و از لحاظ شاخص پرستيژ اقتصادي نيز پس از بحرين، لبنان، اردن، و مصر در رتبه پنجم خاورميانه قرار گرفته است.