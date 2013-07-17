برپایی نمایشگاه گروهی طراحی شخصیت و فضاسازی در حوزه هنری استان کرمانشاه

فخر الدین دوست محمد در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه توسط جمعی از کارآموزان هنرستان دخترانه یاس و آموزشکده فنی دختران با عنوان "ژوژمان" از 20 تیرماه آغاز و به مدت یک هفته آماده بازدید علاقه مندان است.

وی افزود: این نمایشگاه حاصل کارگاهی هنرمندان و کارآموزان رشتۀ کاریکاتور بوده وبه مدت یک هفته به صورت فشرده برگزار شد.

وی با بیان اینکه کار آموزش این کلاس ها را به عهده داشته است ابراز امیدواری کرد و گفت: هر کدام از این هنرمندان می توانند در آینده صاحب آثاری فاخر و در خور توجه در این حوزه باشند.

دوست محمد در پایان خاطرنشان کرد: آثار ارائه شده در نمایشگاه ژوژمان صبح و بعدازظهر به مدت یک هفته در معرض دید عموم و علاقمندان قرار دارد.

