واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما ظلم به پایتخت است

بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه کشور های عضو جنبش عدم تعهد آبان ماه در تهران واگذاری نمایشگاه تهران را به سازمان صدا و سیما اقدام غیرقانونی خواند و گفت: وجود نمایشگاه در پایتخت پتانسیل خوبی برای عرضه توانایی های کشور است. با توجه به این که محل دیگری برای احداث نمایشگاه بین المللی در نظر گرفته نشده واگذاری مکان فعلی نمایشگاه بین المللی به سازمان صدا و سیما غیر قانونی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دولت های گذشته هم برای انتقال نمایشگاه بین المللی به خارج از شهر تهران تلاش های زیادی شد اما تا امروز این امر محقق نشده است.

وی در پایان تاکید کرد: واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان صدا و سیما ظلم بزرگی علیه پایتخت و کاملا غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر چندی پیش رئیس جمهوری دستور واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی تهران را به سازمان صدا و سیما صادر کرد.