مصوبه شوراي پول و اعتبار قدرت خريد مسكن را تا 25 درصد افزايش مي دهد

مجتبي بيگدلي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب افزود: افزايش وام مسكن از 12 به 18 ميليون قطعا مي تواند موجب افزايش قدرت خريد مردم و رونق بازار مسكن شود بطوريكه قدرت خريد مردم از 15 تا 20 درصد به 30 تا 40 درصد خواهد رسيد .

وي ركود فعلي بازار مسكن را ناشي از پايين بودن درآمد مردم و تورم بالا دانست و گفت: علي رغم افزايش تقاضا براي خريد مسكن اما كاهش قدرت خريد مردم بازار مسكن را با ركود مواجه كرده كه با افزايش ميزان وام مسكن قدرت خريد مردم نيز افزايش خواهد يافت .

بيگدلي تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما وام مسكن تنها 15 تا 20 درصد قيمت مسكن را شامل مي شود كه اين رقم درمقابل قيمت واحد مسكوني و قدرت خريد مردم بسيار كم است .

وي خواستار پلكاني كردن اقساط وام پرداختي به سازنده از سوي سيستم بانكي كشور شد و تاكيد كرد : قرار بود طرح پلكاني كردن وام مسكن از سوي بانكها اجرايي شود كه متاسفانه تا كنون اجرايي نشده و اين در حالي است كه پلكاني كردن وام مسكن مي تواند موجب افزايش قدرت خريداران و سازندگان مسكن شود .

بيگدلي با مثبت ارزيابي كردن مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه افزايش وام مسكن اظهار داشت: اين در حالي است كه عمده مصوبات شوراي پول و اعتباراز نظر ضمانت اجرايي و ابلاغ به بانكهاي عامل با تاخيري طولاني مواجه است بطوريكه ابلاغ آن گاه 7 تا 8 ماه طول خواهد كشيد و تسريع دراجرايي كردن آن بسيار ضروري است .