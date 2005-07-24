رئيس حزب الاتحاد لبنان : آمريكا براي تفرقه ودودستگي ميان لبناني ها تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه تشرين سوريه ، رفيق مراد تاكيد كرد : دولت جديد لبنان در مقابل چالشهاي بزرگي ازجمله قطعنامه 1559 و نحوه تعامل با مقاومت و سلاح آن و عادي سازي مجدد روابط با سوريه و موضوع بحران شديد اقتصادي و اجتماعي قرار دارد.



مراد گفت : دولت جديد از زمان صدور قطعنامه 1559 در بحران سياسي قرار گرفته است، زيرا نيروهاي سياسي درگرايش هاي داخلي و خارجي همسو وهماهنگ نيستند، ائتلاف هايي كه در انتخابات پارلماني اخير شاهد آن بوديم به پايه هاي سياسي مشخصي استناد نكرده بود و طولي نكشيد كه پس از انتخابات از هم گسسته شد كه اين مساله را درجريان تشكيل دولت شاهد بوديم كه شاهد رقابت بر سر سهميه ها ميان هم پيمانان ديروز بوديم كما اينكه نيروهاي سياسي شركت كننده در دولت در رويكردها و گرايش هاي خود براي مقابله با پيامدهاي قطعنامه 1559 هماهنگ ومتحد نيستند.



وي درباره موضع آمريكا در خصوص دولت جديد و تصميم اين كشور براي ادامه فشارها براي اجراي قطعنامه 1559 گفت : آمريكا براي ايجاد شكاف و دودستگي ميان لبناني ها تلاش مي كند و اعمال فشار بر شوراي امنيت براي تصويب قطعنامه فوق اين نكته را اثبات مي كند.



رئيس حزب الاتحاد افزود : آمريكا معتقد است ايجاد اين شكافها و دودستگي ها به فراهم شدن فضاها براي حذف ونابودي مقاومت و نقش ملي و مردمي آن در مقابله با دشمن اسرائيلي كمك خواهد كرد.



به گفته وي، آمريكا همچنانكه قطعنامه 1559 و نيز ترور رفيق حريري را براي اعمال فشار بر سوريه بكار گرفت امروز از تمام راه ها براي اعمال فشار بر مقاومت براي نابودي نقش به منحصر به فرد آن تلاش مي كند.



وي درباره سريال ترورها در بيروت گفت : دولت آمريكا براي تجزيه سياسي و طائفه اي كشورهاي عربي تلاش مي كند لذا تمام شيوه ها را براي پيشبرد اين حالت هاي تفرقه انگيز بكار مي گيرد .



رئيس حزب الاتحاد لبنان ابراز عقيده كرد كه دولت آمريكا از طريق نومحافظه كاران براي اجراي استراتژي كه هدف از آن ايجاد هرج و مرج امنيتي در برخي كشورهاي عربي از جمله لبنان است، تلاش مي كند تا تعامل با سلاح مقاومت لبنان را با هدف خلع سلاح براي خدمت به منافع اسرائيل تسهيل كند.



وي درباره تنش در روابط لبنان و سوريه گفت : بازگرداندن وضعيت به حالت گذشته و طبيعي آن و از بين بردن سوء تفاهم مسئوليت مشترك سران دو كشور است.