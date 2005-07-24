"نوك برج"، "اسپارتي" و "تونل مترو" اجازه اكران گرفتند



نوك برج - كيومرث پوراحمد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر"مهر"، روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش داد : سه فيلم سينمايي به اسامي : "نوك برج " به كارگرداني كيومرث پوراحمد و تهيه كنندگي غلامرضا موسوي، "اسپارتي " به كارگرداني ديويد ممت محصول مشترك سال 2004 آلمان و آمريكا با نقش آفريني تيا تكسادا ، وال كيلمر، جرمي كمپيل و "تونل مترو" به كارگرداني باك وون هاك، محصول سال 2003 كره جنوبي با نقش آفريني كيم سيوك وهوون پارك سانگ از سوي شوراي ياد شده، مجوز نمايش عمومي دريافت كردند .