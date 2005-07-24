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۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

"نوك برج"، "اسپارتي" و "تونل مترو" اجازه اكران گرفتند

شوراي صدور پروانه نمايش عمومي فيلم هاي 35 ميليمتري در جلسه هفته گذشته خود براي يك فيلم ايراني و دو فيلم خارجي مجوز اكران عمومي صادر كرد .


نوك برج - كيومرث پوراحمد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر"مهر"، روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش داد :  سه فيلم سينمايي به اسامي : "نوك برج " به كارگرداني كيومرث پوراحمد و تهيه كنندگي غلامرضا موسوي، "اسپارتي " به كارگرداني ديويد ممت محصول مشترك سال 2004 آلمان و آمريكا با نقش آفريني تيا تكسادا ، وال كيلمر، جرمي كمپيل و "تونل مترو" به كارگرداني باك وون هاك، محصول سال 2003 كره جنوبي با نقش آفريني كيم سيوك وهوون پارك سانگ از سوي شوراي ياد شده، مجوز نمايش عمومي دريافت كردند .

 

کد مطلب 209909

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