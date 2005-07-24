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۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت و گو با "مهر:

مصوبه شوراي پول و اعتبار بازار مسكن را از ركود فعلي خارج مي كند

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش وام مسكن از 12 به 18 ميليون تومان موجب خروج بازار مسكن از ركود فعلي خواهد شد.

منوچهر شيباني اصل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر به ركود فعلي حاكم بر بازار مسكن اشاره و تصريح كرد: مصوبه اخير شوراي پول واعتبار مبني بر افزايش وام مسكن  از 12 به 18 ميليون موجب افزايش قدرت خريد مردم و  تحرك در بازار مسكن خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه ركود موجود در بازار مسكن به عوامل متعددي بستگي دارد، تاكيد كرد: افزايش وام مسكن به تنهايي موجب رونق صدردرصدي در بازار مسكن نخواد شد اما مي تواند تا حدي  بازار مسكن را از ركود خارج كند .

شيباني خواستار تسهيل در چگونگي پرداخت وام مسكن به متقاضيان شد و تصريح كرد: مسوولان  و دستگاههاي اجرايي مي توانند با تسهيل در شرايط پرداخت و طولاني كردن  مدت زمان اقساط  وام مسكن  موجب تاثير مثبت افزايش وام  مسكن شوند  .

وي اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش وام مسكن  را مثبت خواند و گفت: گرچه افزايش قيمت وام مسكن اقدامي نيكو است  اما اين  افزايش بايد تا حدي باشد كه حداقل 70 تا 80 درصد قيمت  يك واحد مسكوني را شامل شود .

شيباني افزود: در حال حاضر و به دليل ركود بازار مسكن قيمت مسكن تا حد بسياري افزايش يافته  بطوريكه وام هاي اعطايي مي تواند درصد پاييني از اين افزايش قيمت را پاسخگو باشد  .

 

کد مطلب 209918

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