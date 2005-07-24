مصوبه شوراي پول و اعتبار بازار مسكن را از ركود فعلي خارج مي كند

منوچهر شيباني اصل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر به ركود فعلي حاكم بر بازار مسكن اشاره و تصريح كرد: مصوبه اخير شوراي پول واعتبار مبني بر افزايش وام مسكن از 12 به 18 ميليون موجب افزايش قدرت خريد مردم و تحرك در بازار مسكن خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه ركود موجود در بازار مسكن به عوامل متعددي بستگي دارد، تاكيد كرد: افزايش وام مسكن به تنهايي موجب رونق صدردرصدي در بازار مسكن نخواد شد اما مي تواند تا حدي بازار مسكن را از ركود خارج كند .

شيباني خواستار تسهيل در چگونگي پرداخت وام مسكن به متقاضيان شد و تصريح كرد: مسوولان و دستگاههاي اجرايي مي توانند با تسهيل در شرايط پرداخت و طولاني كردن مدت زمان اقساط وام مسكن موجب تاثير مثبت افزايش وام مسكن شوند .

وي اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش وام مسكن را مثبت خواند و گفت: گرچه افزايش قيمت وام مسكن اقدامي نيكو است اما اين افزايش بايد تا حدي باشد كه حداقل 70 تا 80 درصد قيمت يك واحد مسكوني را شامل شود .

شيباني افزود: در حال حاضر و به دليل ركود بازار مسكن قيمت مسكن تا حد بسياري افزايش يافته بطوريكه وام هاي اعطايي مي تواند درصد پاييني از اين افزايش قيمت را پاسخگو باشد .