هوشمندی مردم ایران پشتوانه خوبی برای رئیس جمهور منتخب است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین و سفیر اکردیته در جمهوری مولداوی با روزنامه کامثامولسکایا پراودا مولداوی مصاحبه ای انجام داد که متن آن به این شرح است:



1- با اشاره به زیرساختهای قبلی خوبی که بین ایران و مولداوی داشته ایم ما پس از این مرحله با یک مقطع رکود مواجه شدیم سپس با تحرک قابل ملاحظه ای با سفر هیات ها روبرو هستیم ، شما تصور می کنید که چگونه می توان رکود را به عوامل پویایی تبدیل کرد؟



همانطوریکه جنابعالی فرمودید بیش از 13 موافقتنامه و تفاهمنامه همکاری بین دو کشور در اواسط 2000 داریم و از زیر ساخت های خوبی برای گام برداشتن به مرحله جدید مناسبات برخوردار هستیم.تصور می کنم بهترین روش برای پشت سر گذاردن دوره رکود ، فعال سازی بخش های خصوصی و رایزنی بین تجار، صاحبان صنایع و شرکت های اقتصادی و تجاری دو کشور می باشد. همین طور این رسالت را رسانه ها می توانند ایفا نمایند. به همین جهت ما در اولین گام یک هیات رسانه ای 9 نفره از مدیران رسانه های جمهوری مولداوی به ایران اعزام داشتیم و آنان واقعیت ها و ظرفیت های ایران را با نگاه مستقل مولداویایی به افکار عمومی ارائه کردند و این حلقه ی رفت و آمد رسانه ای را تکمیل خواهیم کرد و ما تصور می کنیم با توجه به ظرفیت های خوبی که در دو کشور وجود دارد با فعال سازی رفت و آمد بین تجار و صاحبان صنایع دو کشور و برگزاری نمایشگاههای تجاری و اقتصادی از محصولات تولیدی خود در پایتخت های یکدیگر می توانند فصل جدیدی از شناخت فرصت های بیشتربرای منافع دو کشور خلق نمود.



2- تبادل تجاری جمهوری مولداوی و جمهوری اسلامی ایران حدود 4.1 میلیون دلار است وبه محصولات کشاورزی محدود می باشد . چه محصولات کشاورزی ایران به مولداوی صادر می شود؟



ما تصور می کنیم دو کشور به دلیل اینکه از زیر ساختهای سنتی و پیشرفتهای جدید خوبی در زمینه کشاورزی برخوردار هستند فرصت های بسیار سازنده ای برای تبادل تجربیات در عرصه کشاورزی دارند بویژه اینکه در زمینه تحقیقات ، آموزش ، تجهیزات، آموزش و ترویج و فنآوریها و همکاریهای علمی کشاورزی ایران پیشرفت های عظیمی داشته است که در سفر مدیران مجله کشاورزی آقای کنستانتین روتارو مدیر نشریه کوریرول اگریکول و آقای سرجیو سکلیفوس مدیر اجرایی شرکت اگرو فرم تکنولوژِ که مهمان ویژه نمایشگاه کشاورزی اصفهان در سال 2012 بود مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفته است . از طرف دیگر ما نیز در چارچوب دعوت آقای گوتسو معاون وزیر کشاورزی و مواد غذایی مولداوی هیات ایرانی به ریاست دکتر پرهمت معاون تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 18 خرداد 91 (7 ژوئن2012) به جمهوری مولداوی سفر نمود و ظرفیت سنجی های خوبی برای همکاریهای دو کشور آغاز شده است. به نظر می رسد گامهای تکمیلی با سفر معاون وزیر کشاورزی مولداوی به طور متقابل به ایران را برداشته و همینطور ما در حال آماده کردن نمایشگاه مواد غذایی و تولیدی ایران در جمهوری مولداوی می باشیم تا زمینه شناخت تجار و مردم مولداوی نسبت به کالاهای ایرانی فراهم نمائیم.



3-یک سئوالی که برای مخاطب ما جالب خواهد بود این است که برای چه کالاهای مولداوی در ایران تقاضا وجود دارد؟



ما ارزیابی می کنیم با توجه به ظرفیت های مولداوی در بخش کشاورزی ، اجرای پروژه های کشت و صنعت کشاورزی، پمپ های صنعتی مربوط به صنایع کشاورزی ، محصولات گوشتی و دامی و غلات مولداوی می تواند در بازار ایران فرصت های خوبی برای بازاریابی فراهم کند.



4- طی دیدار با واسیله بوماکوف شما به تبادل نظر پیرامون اجرای پروژهای جدید در حوزه های مختلف بخش کشاورزی از جمله استفاده از فناوری نوین پرداخته اید. این پروژه ها چه زمانی اجرایی خواهد شد؟



ما تصور می کنیم در حوزه کشاورزی ظرفیت های فراوانی برای مراودات وجود دارد که بسیاری از آنها شناخته شده نیستند.با سفر معاون وزیر کشاورزی و مواد غذایی مولداوی در پاسخ به سفر همتای ایرانی خود ، ما می توانیم گام های بعدی حرکت به سمت گامهای گسترده تر را تنظیم نمائیم و ظرفیت های ناشناخته همکاری را شناسایی و تکمیل وهمپوشانی سازیم.



5- انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شد ارزیابی شما از این تحول جدید در رویکردهای روابط خارجی کشورتان چیست؟



شفافیت ، رقابت و قانون گرایی برغم برخی سیاه نمایی ها ناشی از رویکردهای قدرت های سلطه که انتخابات ریاست جمهوری ایران را مهندسی شده وانمود می کردند نشانگر نادرستی پیشبینی های آنها بوده و به خوبی صحت وسلامتی فضای رقابتی انتخابات ریاست جمهوری ایران را با حضور نامزدهای گرایشهای سیاسی عمده شامل محافظه کاران واصلاح گرایان ومستقلین را نمودار ساخت از شاخصه های بارزانتخابات ریاست جمهوری ایران غیر قابل پیش بینی بودن نتایج آرا از صندوق های رای بود که نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با ارائه آرا و دیدگاههای خود موجب شدند تا مردم کاندیدای اصلح را برگزیند و با آگاهی و هوشمندی خاصی نسبت به شرایط داخلی و خارجی است. این هوشمندی مردم در هر دوره ای وجود داشته و از ویژگی های انتخابات ایران بوده است و پشتوانه ی خوبی برای ریاست جمهوری منتخب است تا گامهای بلندی را برای توسعه پایدار ایران و تعالی و رفاه ایران بردارد.



6- جنابعالی نتایج سفر مدیران رسانه ای جمهوری مولداوی به ایران را در پیشبرد مناسبات ایران و مولداوی چگونه ارزیابی می کنید؟



رسانه ها همواره به عنوان نمایندگان بلا واسطه و مستقیم افکار عمومی دو کشور شناخته شده اند در این میان ما به این نتیجه رسیده بودیم افکار عمومی جمهوری مولداوی مانند بسیاری از کشورهای دیگر شناخت دقیقی از واقعیت های موجود در ایران نداشته و عمدتا منابع تغذیه رسانه های مولداوی از منابع رسانه های غربی بوده و آنها نیز با اغراض سیاسی تحولات ایران را تعقیب نموده و همواره از شاخص های حرفه ای رسانه های مستقل بدور بوده اند. به همین خاطر ما تصمیم گرفته ایم که یک هیات رسانه ای مولداویایی از تمامی طیف های مولداویایی به ایران اعزام نموده تا خود بطور مستقیم واقعیت های ایران را برداشت و به افکار عمومی مولداوی منعکس نمایند. شما ملاحظه نمودید که پس از سفر به ایران و انعکاس واقعیت های آن، دیدگاه رسانه ها وخبرنگاران و نیز مخاطبان آنها معطوف به حقایق گردید و تاثیر شایان توجهی در افکار عمومی مولداوی داشت .



7- پس از انتشار مقاله های متعدد در خصوص جذابیت های ایران ، مهربانی و مهمان نوازی ایرانیان ، ایران برای مردم ما جالب شده است. آیا این احتمال وجود دارد که ایران در مولداوی به عنوان مقصد گردشگری مطرح شود؟



ملت ایران به مهمانوازی معروف هستند و به لحاظ آثار باستانی، ایرانیان همواره از میراث داران تمدن وتاریخ بشری شناخته شده اند وبخش چشم گیری از مراکز ومیراث تاریخی وتمدنی جهان شامل آثار تاریخی از میراث هفت هزار سال پیش که تا کنون بیش از ده اثر آن به عنوان آثارشناخته شده به ثبت جهانی ویونسکو رسیده است . ایران امروز نیز با ترکیبی از حفظ سنت ها ومدرنیته و پیشرفتهای علمی و اقتصادی بسیاری که در حوزه های مختلف بدست آورده است به یکی از کشورهای جذاب برای فرهیختگان و گردشگران خارجی تبدیل شده است بدیهی است ایران و مولداوی با شناسایی ظرفیت های همگن و انعقاد تفاهمنامه گردشگری می توانند از ظرفیت های گردشگری یکدیگر بطور متقابل استفاده کنند.

