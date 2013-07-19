محمدرضا تابش نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص انتقاد برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس به سخنان اخیر رئیس جمهور منتخب در مجلس گفت: نقد آقای روحانی ایرادی ندارد و این تخریب است که مذموم است و دولت به نقدها جواب خواهد داد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس در ادامه گفت: در فضایی که آقای روحانی تازه به روی کار آمده تخریب وی پسندیده نیست اگر دیگران به آمار وی انتقاد دارند منصفانه بگویند بلکه طرف مقابل نیز جواب خواهد داد.

تابش در پاسخ به این سوال که گفته می شود آقای روحانی در رایزنی با اصلاح طلبان قرار است سه وزارت خانه را به اصلاح طلبان بدهد گفت: این ها شایعاتی است که برخی رسانه ها مطرح می کنند و من از شما خواهش می کنم به این شایعات دامن نزنید چرا که آقای روحانی اعلام کرده کابینه اش فراجناحی است و از معتدلین در دولت استفاده خواهد کرد.

نماینده مردم یزد تصریح کرد: اصلاح طلبان از همان ابتدا اعلام کردند که پس از انتخاب آقای روحانی، ایجاد فضایی که باعث شده بتواتند نفس عمیقی بکشند برایشان متین است و اصلا به دنبال سهم خواهی نیستند.

نماینده اصلاح طلب مجلس یادآور شد: اصلاح طلبان به دنبال تحقق شعارهایی هستند که روحانی آن ها را مطرح کرد و بر اساس این شعارها مردم به وی رای دادند؛ البته رئیس جمهور منتخب بر روی این شعارها تاکید دارد و ان شاء الله با انتخاب افراد توانمند و متخصص و دلبسته به نظام و انقلاب بتواند رای اعتماد را از مجلس بگیرد تا از این تنگنا که در کشور ایجاد شده عبور کنیم.