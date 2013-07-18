راه اندازی رصد خانه شهری مشهد/ رونق مدیریت واحد شهری

به گزارش خبرنگار مهر، علی آبسالان عصر چهارشنبه در نشست خبری محل شهرداری مشهد اظهار کرد: با توجه به نیاز شهر مشهد به عنوان یک کلانشهر به مرکزی برای مانیتورینگ شهر، نمایش و تحلیل مسائل مختلف کالبدی، اجتماعی و عملکردی که در شهر اتفاق می‌افتد و ارائه دیدی کلان در تصمیم‌گیری مدیریت شهری، رصدخانه شهری مشهد در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، امسال راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه رصدخانه‌های شهری در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت یکپارچه شهر‌ نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، افزود: رصدخانه شهر مشهد نیز به عنوان محل تجمیع اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان، پژوهشگران و مدیران شهری، گام مهمی در جهت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دخیل در امر مدیریت کلانشهر مشهد، محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی رصدخانه شهری کمک می‌کند تا موضوعات مختلف به صورت مستمر در معرض دید مسوولان و دست‌اندرکاران شهری قرار گیرد، بیان کرد: در حال حاضر اطلاعات زیادی در سیستم‌های مختلف شهرداری و دستگاه‌های موجود وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسوولان ایفا کند.

وی تاکید کرد: ارائه طرح تفصیلی شهر مشهد بر بستر اطلاعات مکان محور در سال 1390 علاوه بر ایجاد فضای شفاف‌سازی برای شهروندان، محیط بسیار موثری را برای پایش، ارزیابی و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها فراهم کرده است.

آبسالان اضافه کرد: سازمان‌های بین‌المللی در بررسی میزان پیشرفت شهرها و کشورها شاخص‌هایی را تعیین می‌کنند که این شاخص‌ها میزان موفقیت مدیریت شهری در طرح‌های شهری را اندازه‌گیری کرده و استنباط مشترک، فضای مفهومی و تحلیل یکسان متخصصان، مدیران و پژوهشگران را فراهم می‌آورد و در همین راستا برای شهر مشهد نیز با توجه به ویژگی‌های اقلیم، فرهنگ، جغرافیای شهری و مدیریت شهری، بومی‌سازی این شاخص‌ها انجام می‌شود.

وی رویکرد ساخت و ساز در شهر را یکی از سرفصل‌های اصلی این شاخص‌ها برشمرد و تصریح کرد: توسعه ساخت و سازهای شهری با تلفیق اطلاعات اقتصاد شهری، فرهنگ شهری، نیازها و فرصت‌های شهری، انتظارات شهروندان، اولویت‌ها و الگوهای مطلوب زندگی صورت می‌پذیرد و این امر نتیجه اطلاعاتی خواهد بود که می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی مدیریت شهری قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در خصوص تامین اطلاعات مربوط به رصدخانه شهر مشهد اظهار کرد: در مرحله اول تمامی سازمان‌ها و نهادهای وابسته به شهرداری مشهد شامل معاونت‌های شهرسازی، خدمات شهری، حمل ‌و نقل عمومی و اجتماعی و فرهنگی که به عنوان تولید کننده اطلاعات ایفای نقش می‌کنند، در ارائه این اطلاعات به رصدخانه شهری پیشگام هستند و در مرحله بعد تامین اطلاعات توسط سازمان‌های خدماتی فعال در لایه‌های زیرین شهر مانند شرکت آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و... تولید می‌شود که در نهایت و در مرحله سوم، بعد از آنکه اطلاعات مربوطه از هر دو گروه دریافت شد نوبت به مرحله پالایش اطلاعات می‌رسد.

آبسالان بیان کرد: این رصدخانه در آینده شهر ارزش‌آفرین بوده و مدیریت واحد شهری را بیش از پیش رونق می‌بخشد.