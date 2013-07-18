حسین مظفر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه میزان تعامل مجلس با دولت جدید به چه شکلی خواهد بود گفت: در مجلس آمادگی کامل برای تعامل داریم و فضا،فضای مناسبی برای همکاری است.



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای معرفی اعضای کابینه دارید گفت: افراد معتدلی را معرفی کنند که در این صورت با اقبال و استقبال بیشتری مواجه می‌شوند البته کسانی که معتدل هستند و سیاستهای دولت جدید را قبول دارند.

