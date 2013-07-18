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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

مظفر در پاسخ به مهر:

افراد معتدل با اقبال بیشتری در مجلس روبرو می‌شوند

افراد معتدل با اقبال بیشتری در مجلس روبرو می‌شوند

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای معرفی اعضای کابینه دارید گفت: آدم معتدلی را معرفی کنند که در این صورت با اقبال و استقبال بیشتری مواجه می‌شوند البته کسانی که معتدل هستند و سیاستهای دولت را قبول دارند.

حسین مظفر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه میزان تعامل مجلس با دولت جدید به چه شکلی خواهد بود گفت: در مجلس آمادگی کامل برای تعامل داریم و فضا،فضای مناسبی برای همکاری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای معرفی اعضای کابینه دارید گفت: افراد معتدلی را معرفی کنند که در این صورت با اقبال و استقبال بیشتری مواجه می‌شوند البته کسانی که معتدل هستند و سیاستهای دولت جدید را قبول دارند.
 

کد مطلب 2099296

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