28 هزار متر دیوارنویسی در ملایر انجام شده است

علیرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری ملایر در راستای زیبا سازی و پاک سازی شهر ملایر اقدام به رنگ آمیزی جداره ای شهر ملایر کرده است.

وی بیان داشت: تاکنون در این راستا بیش از 28 هزار متر رنگ آمیزی جداره ای در شهر ملایر انجام شده است.

وی گفت: از 28 هزار متر رنگ آمیزی جدارها که از ورودی شهر شروع شده است 14 هزار متر مربوط به کرکره ها و 8 هزار متر مربوط به سنگ است که همچنان در حال انجام است.

شهردار ملایر در ادامه با اشاره به اجرا نشدن طرح ایستگاه دوچرخه در ملایر گفت: به جای این طرح پیشنهاد اجرای طرح ترانوا را دادیم و در حال حاضر نیز این طرح برای اجرا در شهر ملایر در حال مطالعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه در میدان بابک شهر ملایر مجسمه های جدید جایگزین خواهد شد، افزود: در طراحی این میدان از تندیس مشاهیر شهر به عنوان نماد، در این محل استفاده می شود شود.

امامی به اجرای برنامه های دیگر شهرداری در آینده اشاره کرد و گفت: تا کنون 12 سالن ورزشی در ملایر توسط شهرداری ایجاد شده و ساخت چندین سالن دیگر نیز در دست اقدام است.

شهردار ملایر در ادامه با اشاره به وسعت فضای سبز ملایر گفت: 560 هکتار فضای سبز در اختیار شهرداری ملایر است که تا کنون در100 هکتار ازاین رقم آبیاری قطره ای انجام شده است و 150 هکتار نیز در دست اقدام است.

امامی با اشاره به ساخت پارکینگ در ملایر گفت: چندین پارکینگ عمومی در شهر ملایر در حال حاضر وجود دارد.

شهردار ملایر از ساخت پارکینگ طبقاتی شهرداری در خیابان شهید مصطفی خمینی ملایر خبر داد و گفت: عملیاتی اجرایی این پارکینگ در حال حاضر شروع شده است.