مشكلات مدارس روستاهاي حاشيه بيرجند نيازمند مديريت است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر تناكي ظهر چهارشنبه در شوراي آموزش و پرورش شهرستان بيرجند، اظهارداشت: روستاهاي حاشيه شهر بيرجند از مشكلات كمبود آب آشاميدني، كمبود فضاي آموزشي و مسائل بهداشتي رنج مي برند كه بايد اين مشكلات به حداقل برسد.

وي با اشاره به اينكه هدف از تشكيل شوراي آموزش و پرورش شناسايي و رفع مشكلات دانش اموزان در مدارس است، عنوان كرد: اين مشكلات از دغدغه هاي اصلي مسئولان مدارس و دانش آموزان بوده كه در ابتداي سال تحصيلي جديد بروز مي كند.

تناكي با اشاره به اينكه كمبود اعتبارات در سال گذشته از مهمترين مشكلات در تمامي حوزه ها بوده است، اظهارداشت: از اعتبارات عمراني سال گذشته شهرستان تنها 16درصد تخصيص يافته است.

وي با بيان اينكه اعتبارات سال جاري نيز هنوز ابلاغ نشده است، ابراز اميدواري كرد: با تخصيص اعتبارات در سال جديد مشكلات مدارس نيز كمتر شود.

تناكي با اشاره به اينكه رشد جمعيتي دانش آموزان طي چند سال اخير چشمگير بوده است، افزود: اين رشد جمعيتي توسط مسئولان برنامه ريزي نشده و هم اكنون مشكلاتي را ايجاد كرده است.

فرماندار شهرستان بيرجند با اشاره به اينكه روستاهاي حاشيه شهر بيرجند كه به شهر الحاق شده و يا در شرف الحاق است منجر به بروز مشكلاتي خواهد شد، يادآور شد: براي كاهش مشكلات بايد از هم اكنون برنامه ريزي هاي لازم انجام شود.