خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار فرهنگ و ادب این هفته را با خبر احتمال فروش منزل سیمین دانشور و جلال آل‌احمد آغاز می‌کنیم. همسر لیلی ریاحی، فرزندخوانده و وصی سیمین دانشور گفت: با وجود اینکه امکان فروش منزل سیمین دانشور در صورت توافق ورثه وجود دارد، اما این منزل باید به هر شکل ممکن حفظ و به یک موزه مبدل شود.

علی خلاقی همسر و وکیل لیلی ریاحی فرزندخوانده سیمین دانشور نویسنده فقید کشورمان، در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به آثار مکتوب این نویسنده فقید، گفت: دو هفته پیش حکم نهایی دادگاه مبنی بر صحت دستخط دانشور در وصیت‌نامه‌ای که نزد همسر من داشته است، ابلاغ شد و به طرف مقابل (ویکتوریا دانشور - خواهر سیمین دانشور) مطابق حکم فرصت داده شده تا در صورت تمایل تا 20 روز پس از ابلاغ حکم دوباره به آن اعتراض کند و در غیر این صورت این حکم قانونی تلقی شده و قابل اجراست.

وی گفت: به موجب این حکم با ناشر آثار دانشور وارد مذاکره خواهیم شد تا انتشار و بازچاپ آثار وی از این پس بدون نظر خانم ریاحی نباشد. در کنار آن برنامه‌ای جدی نیز برای ساماندهی منزل مرحوم دانشور و آل‌احمد داریم.

خلاقی گفت: نظر ما این است که با همکاری شورای شهر و شهرداری تهران این منزل به یک موزه و مرکز فرهنگی مبدل شود و درِ آن همواره برای حضور مردم و اهالی فرهنگ باز باشد. من به نیابت از همسرم اعلام می‌کنم که هیچ قصدی برای فروش این منزل نداریم و معادل مالی آن برای افرادی در سن و سال من و همسرم هیچ ارزشی ندارد. مهم این است که این خانه با نام منزل «سیمین و جلال» همواره باقی بماند و برای مردم قابل دسترسی باشد. در این مرکز فرهنگی باید اهالی ادبیات به صورت مسمتر در رفت و آمد باشند و به مناسبت‌های مختلف در آن برنامه‌هایی اجرا شود. این منزل یک محل مسکونی ساده نیست و باید کاربری فعلی آن تغییر کند.

وی در ادامه این گفتگو، گفت: من و همسرم هیچگاه با ویکتوریا دانشور و خانواده او مشکلی نداشته‌ایم و سعی‌مان این نبوده که حیات خودمان را در حذف دیگران قرار دهیم اما پای این موضوع ایستاده‌ایم که این منزل به یک مکان فرهنگی مبدل شود چون بر اساس حکم دادگاه ما در آن منزل سهیم هستیم.

بستری شدن علی معلم دامغانی در بیمارستان

اما خبر دیگر این که علی معلم دامغانی شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی، چهره ماندگار شعر و ادب فارسی و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی، اواخر هفته گذشته دچار عارضه مغزی شد و در بیمارستان بستری شد.

معلم دیروز چهارشنبه 26 تیر، بهبودی خود را به طور نسبی بازیافته و به بخش عمومی بیمارستان مهر منتقل شد. ویشتاسب نیک منش داماد معلم درباره وضعیت عمومی فعلی او 5 روز پس از عارضه مغزی‌اش، در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه حالی عمومی استاد معلم روز به روز بهتر می‌شود و روز سه‌شنبه 25 تیر هم یکی از پزشکان معالجش اجازه انتقال او را از آی سی یو به بخش (عمومی) به ما داد.

طبق سخنان داماد علی معلم، دوستان و همچنین چهره‌هایی مانند سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و محمدهادی ایازی، معاون شهردار تهران، طی روزهای این هفته به عیادت علی معلم رفته‌اند.

علی معلم دامغانی، شاعر مطرح عرصه انقلاب اسلامی شامگاه جمعه گذشته 21 تیرماه دچار عارضه مغزی شد. او متولد 1330 در شهر دامغان است و چهره ماندگار عرصه شعر و ادب فارسی در سال 1380 بوده و در دیماه 1388 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس فرهنگستان هنر انتخاب و مشغول به کار شد.

شهرام اقبال‌زاده نیز در بیمارستان بستری شد

این هفته همچنین شهرام اقبال‌زاده، نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان به دلیل بیماری انسداد روده، در بیمارستان بستری شد. همسر شهرام اقبال زاده روز دوشنبه 24 تیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همسرم از چهار روز قبل به دنبال وخیم شدن وضعیت بیماری‌اش در بیمارستان مهر بستری شده و تحت جراحی قرار گرفته است.

شهرام اقبال‌زاه در کنار فعالیت نویسندگی و ترجمه برای کودکان و نوجوانان، مدتی نیز به عنوان دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان فعالیت می‌کرد. وی همچنین دبیر بخش داستان کودک و نوجوان نشر قطره در سال‌های اخیر بوده است.

پس از چند روز از بستری شدن در بیمارستان، وضعیت عمومی اقبال زاده از سوی پزشکان عادی اعلام شده اما وی تا اطلاع ثانوی قادر به صرف هیچ نوع غذایی نخواهد بود و تغذیه وی به وسیله سرم به بدنش تزریق می‌شود.

ساخت و اهدای حدود 50 قلم منقش به چهره مشاهیر فرهنگی ایران معاصر

یک شرکت تجاری با هدف پاسداشت مشاهیر فرهنگی ایران معاصر، اقدام به ساخت حدود 50 قلم منقش به تصاویر تعدادی از آنها کرده و تاکنون برخی از این قلم‌ها به چهره‌های مذکور اهدا شده است. کمال گلستانی که به همراه دو برادر دیگرش شرکت بازرگانی گلستانی را اداره می‌کنند، با اشاره به اینکه شرکت مذکور تا پیش از این اقدام به ساخت قلم‌های موسوم به قلم منشور کوروش، قلم فردوسی، قلم خلیج فارس، قلم خیام و قلم حافظ کرده است، درباره فاز جدید فعالیت فرهنگی شرکت متبوعش نیز که ساخت قلم‌های موسوم به مشاهیر است، توضیح داد.

وی درباره هدف این شرکت تجاری از ساخت قلم‌هایی حاوی تصاویری از چهره‌های فرهنگی ایران گفت: این کار پس از ساخت قلم‌های عادی و تجاری خودمان و قلم‌های کلکسیونی که شامل قلم‌های منشور کوروش، خیلج فارس، فردوسی، حافظ، خیام و حافظ، در واقع فاز سوم کار ماست که از سال گذشته شروع شده است. در واقع ما پس از ساخت قلم‌های فرهنگی برای بزرگان تاریخ ایران زمین همچون کوروش کبیر، فردوسی، حافظ و خیام اقدام به تولید قلم‌های مشاهیر معاصر به تعداد انگشتان یک دست کرده‌ایم که علیرغم هزینه تولید بالا برای فروش نبوده و صرفا جهت پاسداشت بزرگان معاصر ساخته و به این عزیزان اهدا شده است. ما در این فاز، تصمیم گرفتیم برای مشاهیر عصر حاضر قلم‌هایی طراحی کنیم. این کار تنها به خاطر ادای دِین به این بزرگواران است.

گلستانی با بیان اینکه 100 چهره برجسته فرهنگی کشور انتخاب شده‌اند که تاکنون کار ساخت حدود 50 عدد از این قلم‌ها حاوی تصویر حک شده حدود 50 تن از چهره‌های فرهنگی کشور روی آنها به پایان رسیده است، افزود: از قلم‌های چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ که تاکنون تولید کرده‌ایم و به این عزیزان تقدیم شده‌اند، می‌توان به قلم پروین اعتصامی، علی‌اکبر دهخدا، مصطفی محقق داماد، محمدرضا شجریان، مسعود کیمیایی، حسن عشایری، عزت الله فولادوند، آیدین آغداشلو، داریوش شایگان، بهاءالدین خرمشاهی، کامبیز درمبخش، پری صابری و مرتضی احمدی اشاره کرد. البته این را هم باید اعلام کنم که از میان این عزیزان، مرتضی احمدی، کامبیز درمبخش و عزت‌الله انتظامی قلم‌های خود را به موزه خانه سینما اهدا کرده‌اند.

توقف دانشنامه بوشهر به دلیل مشکلات مالی

مدیر پروژه تالیف دانشنامه بوشهر از توقف پروسه تالیف و انتشار این دانشنامه 110 جلدی به دلیل مشکلات مالی خبر داد. سیدقاسم یاحسینی با اشاره به اینکه فعالیت تالیف دانشنامه بوشهر به دلیل مشکلات مالی موجود در راه تالیف و انتشار آن متوقف شده است، اظهار داشت: قرارداد تالیف این مجموعه برای انتشار یک دوره 10 جلدی منعقد شد، ولی الان و پس از انتشار 38 مجلد از آن به نظرم می‌رسد که می‌شود این مجموعه را تا 200 مجلد هم ادامه داد.

وی گفت: بر اساس قولی که به من داده شده است سه مجلد تازه از این مجموعه با عناوین «ضرابخانه‌ها و سکه‌های ضربی بوشهر»، «تاریخ مبارزات اجتماعی مردم برازجان» و «گزارش‌های مستر چیک از جنگ جهانی اول» هفته آینده منتشر خواهد شد. 22 مجلد دیگر از این مجموعه نیز در اختیار ناشر آن که حوزه هنری استان بوشهر است، قرار داده شده که امیدوارم به زودی و پس از رفع تنگناهای مالی منتشر شده و شمار آثار را به 63 عنوان برساند. از سوی دیگر تالیف 20 کتاب دیگر از این مجموعه را هم به نویسندگان سفارش داده‌ایم که باید منتظر بمانیم تا ببینیم نتیجه آن چه می‌شود.

ترجمه رمان جدید خالد حسینی در ایران چاپ می‌شود

خبر دیگر این که قرار است ترجمه فارسی رمان جدید خالد حسینی سه ماه پس از انتشار جهانی، در ایران چاپ شود. کتاب «کوهستان ندا در داد» آخرین رمان خالد حسینی، توسط مهدی غبرایی مراحل پایانی بازگردانی را طی می‌کند و به زودی به ناشر سپرده می‌‌شود.

«کوهستان ندا در داد» با نام اصلی «And The Mountains Echoed» جدیدترین رمان خالد حسینی، نویسنده شهیر افغانی ـ آمریکایی است که 3 ماه پیش در سطح بین‌المللی منتشر شد. متن ترجمه رمان به زبان فارسی، حدود 400 صفحه شده است و بازگردانی آن ظرف روزهای آتی به پایان خواهد رسید. قرار است این رمان توسط انتشارات ثالث به چاپ برسد.