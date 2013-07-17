عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی محرومیت از معافیت پایه مالیاتی را به دنبال دارد

علی وروایی در گفتگو با خبرنگار مهر از محرومیت افرادی که اظهار نامه مالیاتی خود را تا موعد مقرر تحویل ندهند خبرداد و گفت: در صورت عدم ارائه اظهارنامه ها این افراد ز معافیت پایه مالیاتی محروم و جریمه خواهند شد.

وی آخرین مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی در سال 91 را 31 تیر ماه سال جاری اعلام کرد.

وروایی گفت: بر این اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند باید ظرف مدت مذکور(31 تیرماه) به سایت را دریافت و پس از تکمیل به ادارت مالیاتی در سطح استان تحویل دهند.

وی افزود: در صورتی که مشمولین تا پایان مهلت مقرر، اظهارنامه های خود را تقدیم نکنند جریمه شده و هم چنین از معافیت پایه مالیاتی 66 میلیون ریالی محروم می شوند.

مدیر کل مالیاتی استان کرمانشاه گفت: در بحث مالیات خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته و در آینده نزدیک شاهد تحقق درآمدهای مالیاتی خواهیم بود که در حال حاظر حدود 94 درصد آن محقق شده است.

وروایی خواستار پرداخت مالیات های تعیین شده از سوی صاحبان مشاغل شد و گفت: متاسفانه مالیات پرداختی از سوی صاحبان مشاغل بسیار کمتر از کارمندان و حقوق بگیران است.

وی افزود: مردم باید نسبت به پرداخت مالیات خود راغب باشند چرا که بسیاری از پروژه های عمرانی و مشاغل از محل پرداخت مالیات ها ایجاد می شوند.

وروایی افرایش میزان پایه معافیتی مالیاتی از 66 میلیون ریال در سال 91 به 100 میلیون ریال در سال 92 خبرداد.

وی از مسدود سازی راه های فرار مالیاتی از طریق طرح جامع مالیاتی دولت خبرداد و گفت: این طرح در حال حاضر در حال بررسی بوده و در ابتدای راه قرار دارد که امیدواریم با اجرای آن در بلند مدت شاهد مسدود شدن راه های فرار مالیاتی از سوی مشمولین باشیم.

وروایی گفت: به گفته بزرگترین اقتصاددانان دنیا مالیات بهترین منبع درآمدی برای دولت هاست و تحریم این منبع مالی می تواند مشکلات زیادی را برای جامعه به وجود اورد.

مدیر کل مالیاتی استان کرمانشاه در پایان گفت: مالیات به عنوان منبع درآمد داخلی هر دولت می تواند درآمدهای ثابتی برای دولت بوده و پیشرفت پروژه های عمرانی و یا حتی مشاغل نیز مستلزم پرداخت آن از سوی مشمولین است.



