وجود زیربنای علمی در تصمیمات مجموعه مدیریت شهری منجر به پیشرفت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با منتخبین چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ارومیه با تاکید بر لزوم داشتن نگاه علمی به مسائل شهری افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخصوص باید با حوزه کار در شهر و قوانین شهری آشنا شوند و تابا اشرافیت کامل بر مسائل مدیریت شهری در جهت عمران و آبادانی شهر گام بردارند.

وی ادامه داد: توجه به مناطق محروم، رسیدگی به مشکلات، شنیدن مسائل و مطالبات مردم و طراحی نوع جدیدی از ارتباط با مردم در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نکاتی که اعضای منتخب مردم در شوراهای اسلامی باید به آن توجه و در محاسبات مدیریتی خود آن را لحاظ کنند.

جلال زاده اضافه کرد: در این نظام، در تمامی مراتب انتخاباتی، رای مردم تعیین کننده است و به تعبیر امام خمینی (ره) میزان رای ملت است و این امر حقیقتا در نظام اسلامی محقق شده است لذا باید قدردان این نعمت الهی باشیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه برجسته مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر استان باید به خواسته ها و مطالبات مردم توجه کافی نمایند و در تصمیمات خود، منافع مردم را لحاظ کنند.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ نقاط قوت دولتهای قبلی و جبران نقاط ضعف آن در دولت آینده گفت: فرمایشات رهبری در این خصوص یک حکم مدیریتی است و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز باید از تجربیات و نقاط قوت شوراهای قبلی استفاده نمایند و در جهت جبران ناکارآمدی ها و نقاط ضعف تلاش کنند.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: حفظ و تقویت ارزشهای اسلام و انقلاب از دیگر مسائل مهمی است که باید توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه قرار بگیرد چرا که شورا در نظام جمهوری اسلامی در واقع شورای ارزش های اسلامی است و در میثاق با آرمان های آن پایدار است.

جلال زاده همچنین خطاب به اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: تعامل و همدلی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه با نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز از راهکارها و عوامل توسعه شهر ارومیه است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

در این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن ارائه گزارشی در خصوص برنامه های شورای اسلامی شهر ارومیه در دوره چهارم و همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص برخی مسائل مدیریت شهری و پروژه های عمرانی، از حمایت های استاندار آذربایجان غربی از مجموعه مدیریت شهری در جهت عمران و توسعه شهر قدردانی کردند.