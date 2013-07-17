طرح حمایت از مشارکت های مردمی قزوین در مبارزه با مواد مخدر تدوين شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن كاشي روز چهارشنبه در دومين جلسه توسعه مشاركت هاي مردمي در پيشگيري از مواد مخدر که در استانداری برگزارشد اظهارداشت: یکی از موثرترین راهکارهای اجرایی در تحقق فرهنگ پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جامعه به ویژه در بین گروه های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های مردمی است.



وي افزود: با توجه به اينكه مخاطبان از نظر سطح علمی، آگاهی پایه، شرایط محیطی و تعلقات گروه ها داراي اختلافات فردی و اجتماعي هستند انجام فعالیت های فرهنگی با هدف پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها برای گروه های مختلف جامعه متفاوت است.



مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري تصریح کرد: این موضوع ضرروت بهره گیری از کلیه ظرفیت های مردمی و نیز ایجاد سمن های خاص برای تحقق اهداف مورد نظر پیشگیری را مضاعف می کند.



وي با اشاره به اهداف اين طرح خاطرنشان كرد: ظرفیت سازی در توسعه مشارکت های مردمی با رويكرد ترويج فرهنگ پیشگیری از مصرف مواد مخدر، حمایت از موسسات مردم نهاد فعال در جهت ایفای موثر نقش های محوله و فعال سازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود رسمی و غیر رسمی دستگاه های اجرایی از مهمترين اهداف اجراي اين طرح است.



كاشي بیان کرد: دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، کارمندان، کارگران، کارفرمایان، نیروهای مسلح، اصناف، ورزشکاران، بانوان و جوانان به عنوان گروه هاي اجتماعي مخاطب و جامعه هدف اين طرح هستند و حمایت از مشارکت های مردمی برای انجام ماموریت های محوله در جهت پیشگیری شامل بسترسازی، تهیه محتوا و حمایت های مادی و معنوی از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی، دستگاه های همکار و دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری پیگیری می شود.



وي از ایجاد شرایط و بستر مناسب برای تحقق مشارکت های مردمی در این زمینه نام برد و افزود: حمایت از برنامه و تخصيص اعتبار در مشارکت های مردمی، کمک به طراحی برنامه های فرهنگی مناسب مبتنی بر اهداف و ویژگی های مخاطبان، ارزیابی از فعالیت مشارکت های مردمی در این بخش بر اساس شاخص های عملکرد کیفی و تقدیر از برترین ها با هدف ایجاد رقابت، آموزش و توانمند سازی فعالان این حوزه و برگزاری همایش های منطقه ای با هدف آگاهی از تجارب کشوری و انتقال تجارب و هم افزایی و افزایش انگیزه فعالان بخش، اصلي ترين اقدامات حمايتي اين طرح از مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد بشمار می رود.



به گفته کاشی اين طرح پس از تصویب در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اجرا خواهد شد.