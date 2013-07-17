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۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

اخبار امنیتی عراق/

کشف مقادیر زیادی سلاح در مرز عراق و سوریه/انفجار بمب در شمال موصل دو کشته و زخمی به جا گذاشت

کشف مقادیر زیادی سلاح در مرز عراق و سوریه/انفجار بمب در شمال موصل دو کشته و زخمی به جا گذاشت

دستگیری یک تبعه خارجی در مرز عراق با سوریه و کشف مقادیر سلاح و مهمات از وی و کشته و زخمی شدن دو نظامی ارتش این کشور در شمال موصل از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی برس، یک منبع وابسته به فرماندهی عملیات الانبار تاکید کرد: نیروهای امنیتی موفق به بازداشت یک تبعه عرب غیر عراقی و ضبط مقادیری سلاح در مرزهای سوریه و عراق شدند.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی در منطقه العیاضیه در مرز عراق با سوریه موفق به بازداشت این فرد شدند. در این عملیات مقادیر زیادی سلاح در سرداب مخفی در زیر زمین که شامل تعدادی بمب، ماده تی ان تی و سیفور و سلاح بود کشف شد.

در استان ذی قار، یحیی الناصری استاندار این استان از بازداشت یکی از عاملان انفجار الناصریه در این استان خبر داد.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان بابل اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در نزدیکی دو مسجد در شمال الحله، خسارتهایی به مساجد الغفور الرحیم و زبیر العوام وارد شد.

یک منبع وابسته به پلیس نینوی اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در شمال، موصل یک نظامی عراقی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.

این بمب در کنار جاده کار گذاشته شده بود و هنگام عبور گشتی ارتش عراق در منطقه الصدیق در شمال موصل منفجر شد.

کد مطلب 2099359

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