کمیته های تخصصی ستاد روز گرگان شکل گرفت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان گفت:کمیته های تخصصی ستاد روز گرگان فعالیت خود رابرای برنامه ریزی وسازماندهی لازم جهت برگزاری هرچه باشکوه تر روز گرگان برای چهارمین سال متوالی آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسین خانی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه ستاد بزرگداشت روز گرگان گفت:کمیته های تخصصی زیست شهری وفضای سبز ، کمیته فرهنگی، کمیته ورزشی، کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات وکمیته احرایی پس از انجام بررسی های لازم برنامه های عملیاتی را برای بزرگداشت روز گرگان ارائه خواهند داد و این برنامه ها پس از تصویب ستاد بزرگداشت شهر اجرایی خواهدشد.

حسین خانی اضافه کرد:شهروندان وبه ویژه فعالان اجتماعی وفرهنگی می توانند پیشنهادات ونظرات سازنده ی خود رابرای برگزاری پربار و موثر مراسم ومجموعه برنامه های 20 شهریور از طریق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به آدرس چهارراه گلها-خ شهید مصطفی خمینی-سازمان فرهنگی ورزشی ویا با شماره تلفن 3324145 و 2224027 ویا ازطریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی HTTP://CS.GORGAN.IR مطرح کنند.
 
گفتنی است براساس مصوبه ی شورای اسلامی شهرگرگان 20 شهریور ماه سالروز تغییرنام استرآباد به گرگان به عنوان روز گرگان نامگذاری شده است.
