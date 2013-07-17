کمیته های تخصصی ستاد روز گرگان شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسین خانی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه ستاد بزرگداشت روز گرگان گفت:کمیته های تخصصی زیست شهری وفضای سبز ، کمیته فرهنگی، کمیته ورزشی، کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات وکمیته احرایی پس از انجام بررسی های لازم برنامه های عملیاتی را برای بزرگداشت روز گرگان ارائه خواهند داد و این برنامه ها پس از تصویب ستاد بزرگداشت شهر اجرایی خواهدشد.

حسین خانی اضافه کرد:شهروندان وبه ویژه فعالان اجتماعی وفرهنگی می توانند پیشنهادات ونظرات سازنده ی خود رابرای برگزاری پربار و موثر مراسم ومجموعه برنامه های 20 شهریور از طریق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به آدرس چهارراه گلها-خ شهید مصطفی خمینی-سازمان فرهنگی ورزشی ویا با شماره تلفن 3324145 و 2224027 ویا ازطریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی HTTP://CS.GORGAN.IR مطرح کنند.

گفتنی است براساس مصوبه ی شورای اسلامی شهرگرگان 20 شهریور ماه سالروز تغییرنام استرآباد به گرگان به عنوان روز گرگان نامگذاری شده است.