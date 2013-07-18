ضرورت تقویت نقش عاطفی در خانواده/گسترش بی غیرتی و بی دینی مهمترین دستاورد ماهواره

محمد علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه شبکه های دیجیتالی را در کمکی بزرگ برای رشد و توسعه فرهنگی غنی ایرانی اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از مسائلی که به جامعه دینی و اسلامی آسیب های جدی وارد می کند برنامه های بی محتوا و بی ارزش ماهواره و استفاده از آن است.

وی یادآور شد: باید بپذیریم که بخش مخرب ماهواره بیشترین کارآیی را امروز در خانواده دارد که متاسفانه از آن استفاده و بهره برداری می شود.

گسترش بی غیرتی و بی دینی مهمترین دستاورد ماهواره

عضو شورای تامین شهرستان دامغان با بیان اینکه استفاده از ماهواره بحث ضد اخلاقی را دنبال می کند تصریح کرد: یکی از اهداف وجود ماهواره در بطن جامعه و استفاده خانواده ها از آن هدف قرار دادن ارزش های دینی و اسلامی در جامعه شیعی است که دشمنان به دنبال آن هستند تا از این طریق به مقدسات دینی و اسلامی جامعه ما ضربه و آسیب وارد کنند.

وی خاطر نشان ساخت: یکی از مهمترین دستاوردهای استفاده از ماهواره ترویج و گسترش بی غیرتی و بی دینی در جامعه است که به اهداف دشمنان در این راستا کمک می کند و دین و مقدسات دینی را در جامعه کمرنگ می کند.

امیری ضمن تاکید بر اینکه هدف و انگیزه افراد از داشتن ماهواره و استفاده از آن باید آسیب شناسی شود اضافه کرد: آسیب های برنامه های ماهواره ای برای مردم تبیین شود.

مقوله بدحجابی در دین مبین اسلام هیچ جایگاهی ندارد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان به موضوع پوشش ظاهری خانواده ها و وضعیت بی حجابی در جامعه پرداخت و اظهار داشت: باید با اخلاق دینی بتوانیم جامعه را دعوت به داشتن پوشش خوب کنیم و از این طریق به خانواده ها آموزش دهیم که نسبت به حجاب و پوشش خود در جامعه بی تفاوت نباشند.

وی با بیان اینکه جامعه دینی و اسلامی که ما در آن زندگی می کنیم با بدحجابی و بی حجابی مخاف است تصریح کرد: مقوله بدحجابی در دین مبین اسلام هیچ جایگاهی ندارد.

نقش عاطفی در خانواده باید تقویت شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان نقش عاطفی را در خانواده بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: باید کوشید این نقش بیش از گذشته در خانواده ها تقویت شود.

وی یادآور شد: محبت، رفاقت و صمیمیت موجب استحکام بنیان خانواده می شود و باید این سه مقوله نیز در خانواده پر رنگ تر و به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

امیری با بیان اینکه نباید به خانواده فقط به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد اظهار داشت: خانواده یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه یک تشکل عاطفی است که باید عطوفت و مهربانی در آن موج بزند.

به گفته وی بهره گیری از علوم و معارف اسلامی و قرآنی به استحکام بنیان خانواده و زندگی سرشار از محبت و رفاقت و صمیمیت کمک می کند.

مواد مخدر مادر جرائم است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان از مواد مخدر به عنوان مادر جرائم یاد کرد و افزود: وقتی فرزندان از خانواده های طرد می شوند به سمت مواد مخدر روی می آورند که موجب ضربه و آسیب زدن به خانواده ها می شود.

وی در خاتمه ایجاد محیطی صمیمی در خانواده ها را بهترین اکسیر جهت جلوگیری از گرایش و سمت و سوی فرزندان به مصرف مواد مخدر دانست و تصریح کرد: ارائه آموزش های لازم جهت عدم سمت و سوی فرزندان به این ماده شوم و خانمانسوز بهترین کمک و تاثیرگذار است.