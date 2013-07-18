تصویب دکتری مهندسی برق در واحد گناباد نیازمند نگاه ویژه مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسين مجتبوي بعد از ظهر چهارشنبه در حاشيه بازديد دکتر حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری كه از دانشگاه آزاد اسلامی گناباد به منظور بررسی امکانات اين واحد صورت گرفت اظهار داشت: مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامي گناباد در سطح کشور بسیار عالی مي باشد.

وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد با 116 هکتار زمین ، 31 هزار مترمربع زیربنا و 8 هزار مترمربع مجتمع های خوابگاهی پسران و دختران ، بزرگترین مرکز آموزش عالی شهرستان می باشد.

وي ادامه داد: تا کنون یاری رسان سایر مراکز آموزش عالی شهرستان بوده ایم و هیجگاه از راهنمایی و یاری آنان دریغ ننموده ایم.

مجتبوي خواستار نگاه ویژه مسئولین در زمینه تصویب و ایجاد رشته های مورد نیاز شهرستان و منطقه به ویژه دکتری مهندسی برق در واحد گناباد شد.

وي با اشاره به موفقیت تیم ربایتک واحد در سال گذشته در دو دوره مسابقات کشور، آزمایشگاه های آنتن و مایکروویر دانشگاه را مطابق استانداردهای دانشگاه استنفورد دانست و اضافه کرد: این امکانات در کشور بی نظیراست.

مجتبوي گفت: آزمایشگاه فشارقوی برق اين دانشگاه جزو معدود آزمایشگاه های فشار قوی در کشور است.

وي افزود: تا کنون تعمیر تمامی وسایل اندازه گیری ، الکترونیک و برق و همچنین ساخت و مونتاژ میزهای آزمایشگاهی و کارگاهی در مجموعه آزمایشگاه های برق دانشگاه و توسط نیروهای فنی واحد صورت گرفته است و حتی به سایر مراکز آموزش عالی شهرستان در این زمینه مشاوره و راهنمایی داده ایم.

وي تصريح كرد: با توجه به تعداد دانشجو و هرم هیات علمی در اين دانشگاه، اعضای هیات علمی اين واحد کادری قوی و متعهد مي باشند.

علی حسنی نیز در پایان این بازدید سه ساعته ، ضمن ابراز خرسندی از حضور در واحد گناباد ، امکانات ، تجهیزات و پتانسیل های آن را بسیار خوب و مناسب ارزیابی کرد.