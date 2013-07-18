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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

سیاست اوقاف نیشابور ساماندهی بناهای میراثی است

سیاست اوقاف نیشابور ساماندهی بناهای میراثی است

نیشابور- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: سیاست این اداره ساماندهی بناهای میراثی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط چون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری نیشابور است.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اداره میراث فرهنگی باید پای کار بیاید تا بتوان کاری انجام داد.

وی بیان داشت: نخستین مطلب در ساماندهی بناهای میراثی، جذب اعتبار برای تعمیر، مرمت و بازسازی و ساماندهی بناهای مذکور است.

ذاکری گفت: تعریف کاربری مناسب بنا و نیاز شهر و منطقه برای استفاده بهینه از بناهای موجود باید مدنظر باشد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با اشاره به طرح بازسازی و مرمت حمام مرمر شهرستان توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی، ادامه داد: در جلسه‌ای که هفته اول خردادماه با اداره میراث فرهنگی و شهرداری داشتیم قرار شد که شهرداری طرح ساماندهی آنجا را آماده کند و به اداره اوقاف تحویل دهد تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.

ذاکری اظهار داشت: طرح مرمت حمام مرمر توسط شهرداری ارائه شد اما به‌دلیل نواقص موجود، طرح به شهرداری برگشته است.

وی عنوان کرد: طرح شهرداری نیشابور راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی است که با توافق صورت گرفته، قرار است موزه‌های مردم‌شناسی و وقف در آنجا راه‌اندازی شود و اداره میراث فرهنگی هم طبق مصوبات جلسه‌ای که داشتیم، تعهد داده است که در بحث مرمت همکاری لازم را داشته باشد.

کد مطلب 2099421

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