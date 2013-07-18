محسن گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پروژه مجموعه اقامتی امامزاده علیاصغر(ع) ریوند از ابتدای هفته گذشته خبر داد. این مجموعه در ضلع شمال غربی بارگاه امامزاده واقع شده است.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه از طریق مناقصه واگذار شده است، اظهار داشت: ادارهکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی پروژه ساخت را به پیمانکار واگذار کرده و نظارت آن برعهده دفتر نمایندگی اوقاف داورزن است.
سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه داورزن به روند کار اشاره کرد و عنوان کرد: این پروژه تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که هزینه آن براساس بودجه مصوبه مبلغ دو میلیارد و 800 میلیون ریال است.
گلستانی بیان کرد: مجموعه تجاری بقعه نیز از طریق مناقصه در سال گذشته واگذار شده و به پایان رسیده است.
وی اضافه کرد: مجموعه کار پروژه توسط مانیتورینگ در ادارهکل اوقاف کنترل میشود.
طرح نشاط معنوی در بقعه قدمگاه رضوی در حال اجرا است
مسئول هیئت امنای بقعه قدمگاه رضوی گفت: طرح نشاط معنوی برای سومین سال متوالی در بقعه قدمگاه رضوی در حال اجرا است.
سیدحسن اکرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح که به مناسبت ایام مبارک رمضان طرحریزی شده است، همه روزه تا آخر ماه مبارک برگزار میشود.
وی ادامه داد: از جمله فعالیتهای این طرح در بقعه متبرکه قدمگاه، قرآن بخوانید و جایزه بگیرید، کلاسهای احکام و جوابگویی به مسائل شرعی، مشاوره ازدواج و جزءخوانی قرآن کریم است که در دورههای سنی هفت سال به بالا به تفکیک خانم و آقا در حال اجرا است.
مسئول هیئت امنای بقعه قدمگاه رضوی بیان کرد: تعداد مربیانی که این فعالیتها را هدایت میکنند، شش نفر هستند که سه نفر آنها توسط اداره اوقاف نیشابور برای این مکان انتخاب و سه نفر دیگر بر اساس نیاز از طرف مسئول فرهنگی بقعه متبرکه انتخاب شدهاند.
اکرامی عنوان کرد: در اجرای این طرح حجتالاسلام محمدنسب، امام جمعه شهر قدمگاه تفسیر قرآن کریم را بر عهده دارد که خیل زیادی از مردم بومی و زائران به صحبتهای ایشان و فعالیتهای این طرح علاقه نشان دادهاند.
غرفه کودکان قرآنی در گنبد خشتی برپا شد
مسئول امور فرهنگی امامزاده غیاثالدین محمد(ع) مشهد گفت: غرفه کودکان قرآنی در قالب طرح «قرآن بخوان، جایزه بگیر» ویژه ایام ماه مبارک رمضان در امامزاده غیاثالدین محمد(ع) معروف به گنبد خشتی این شهر برپا شد.
حجتالاسلام محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این غرفه در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی و جذب کودکان به تلاوت قرآن کریم راهاندازی شده است و کودکان پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، جوایزی دریافت میکنند.
وی با اشاره به این که غرفه کودکانه امسال با استقبال زیادی روبرو شده است، اظهار داشت: ما با این ابتکار سعی داریم ضمن انتقال مفاهیم دینی و قرآنی به کودکان موجبات شادی نونهالان را فراهم کنیم.
این کارشناس مذهبی تصریح کرد: بهترین راه رشد و توسعه علوم قرآنی در بین کودکان جلب توجه آنها از طریق همین برنامهها است و امیدواریم این برنامهها بعد از ماه مبارک رمضان نیز تداوم داشته باشد.
موسوی در ادامه بیان کرد: این غرفه که هدف آن تشویق کودکان به خواندن قرآن است، هر روز ساعت شش بعد از ظهر در حیاط امامزاده غیاث الدین محمد(ع) برپا میشود.
یادآور میشود: آستان مبارک امامزاده غیاثالدین محمد(ع) معروف به گنبد خشتی در شهر مقدس مشهد و در ابتدای خیابان طبرسی واقع شده است.
طرح نشاط معنوی برای نخستینبار در روستای خداشاه جغتای برگزار میشود
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جغتای از برگزاری طرح نشاط معنوی برای نخستینبار در روستای خداشاه این شهرستان خبر داد.
حجتالاسلام حسین نیساری در گفتگو با خبرنگار مهر، روستای خداشاه شاهد برگزاری کلاسهای تابستانی طرح نشاط معنوی در سال 92 برای اولین بار شد.
وی اظهار داشت: بهدلیل نبود فضای کافی در داخل یا جوار بقعه کلاسها در مدرسه راهنمایی دخترانه برگزار میشود، این طرح از 13 تیرماه آغاز و تا 25 مردادماه ادامه دارد.
این کارشناس مذهبی اعلام کرد: کلاسهای کلی شامل احکام، تجوید، حفظ، اخلاق، عقاید و کلاسهای دیجیتال شامل برنامهنویسی، محتوای برنامه، اجرای برنامه توسط خود مربی، کلاسهایی برای کودکان و نوجوانان در بخشهای شعر، طرح سئوال و جواب قرآنی، بازی با کلمهها، داستانهای پندآموز، داستانهای تصویری، شعر تصویری هستند.
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