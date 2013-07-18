به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در خصوص اعلام آمادگی این کشور برای تلاش در جهت بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت:همانگونه که رئیس جمهور منتخب در مواضع خود اعلام نمودند، سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه مناسبات با همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله انگلیس با رويكرد همكاري و احترام متقابل می باشد. رئیس جمهور منتخب بر تعامل سازنده با جهان از جایگاه برابر بر اساس منافع و احترام متقابل و همچنین تنش زدایی و اعتماد آفرینی متقابل تاکید نموده اند.



عراقچی افزود: در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران به گامهای سازنده و همراه با حسن نیت با اقدامات مشابه پاسخ خواهد داد.



سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با جلسه ديروز خانم اشتون و كشورهاي 1+5 اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از اعضای متعهد معاهده منع اشاعه هسته ای NPT بوده و به تمامي تعهدات خود در چارچوب این پیمان پايبند بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی عمیقا بر این باور است که تنها با مذاکرات جدی و مبتنی بر حسن نيت و رویکرد گفتگو و همکاری می‌توان به تفاهم دست یافت و مسیر تهدید و تحریم ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است. بر همین اساس جمهوری اسلامی با تکیه بر اراده سیاسی ملت ایران که در انتخابات اخیر تبلور یافت در مذاکرات آتی با آژانس بین المللی انرژی و مذاکرات 1+5 حضور خواهد داشت و انتظار می رود که طرف های مقابل نیز با اتخاذ رویکردی سازنده و تعاملی و با حسن نیت به میز مذاکره بازگردند.



عراقچی با اشاره به تعهد کشورمان به رعایت کنوانسیونهای بین المللی در ارتباط با تامین امنیت پرسنل دیپلماتیک و سفارتخانه ها اظهار داشت: ایران از امنیت کامل برای فعالیت سفارتخانه های خارجی و پرسنل دیپلماتیک آنها برخوردار بوده و مي باشد و همواره در قبال وظایف و تعهدات خود مسئولانه عمل می نماید.