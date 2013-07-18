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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

در خراسان رضوی/

مبلغ مورد نياز براي آزادي ۶۱۳ زنداني جرائم غير عمد ۳۵۰ ميليارد ريال است

مبلغ مورد نياز براي آزادي ۶۱۳ زنداني جرائم غير عمد ۳۵۰ ميليارد ريال است

مشهد - خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد دیه خراسان رضوی گفت: مبلغ مورد نياز براي آزادي ۶۱۳ زنداني جرائم غير عمد در زندان های سطح استان 350 ميليارد ريال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناصری، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم اکنون 613 زندانی جرائم غیرعمد در زندان های این استان وجود دارند که از این تعداد ۶۰۹ نفر مرد و چهار نفر زن هستند.

وي رسالت ستاد دیه را كمك به زندانيان جرايم غيرعمد دانست و گفت: این ستاد به زندانيان ديه و مالي کمک می کند تا تبعات و ناهنجاري هايي كه مي تواند دامنگير خانواده هاي شود کاهش یابد.

سخنگوی ستاد دیه خراسان رضوی با اشاره به كمك هاي ستاد ديه گفت: کمک های ستاد دیه در قالب وام و حمايت هاي مالي بوده كه نوع نخست اين وام ها، وام هايي است كه توسط خيرين و ستاد ديه به اين زندانيان بدون بهره اعطا می شود.

ناصری افزود: بخش دیگری از اين وام ها هر سال توسط مجلس شوراي اسلامي به چهار بانك صادرات، ملت، رفاه و تجارت اختصاص مي یابد كه قرض الحسنه و با كارمزد 4.5 درصد است.

کد مطلب 2099438

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