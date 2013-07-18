مبلغ مورد نياز براي آزادي ۶۱۳ زنداني جرائم غير عمد ۳۵۰ ميليارد ريال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناصری، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم اکنون 613 زندانی جرائم غیرعمد در زندان های این استان وجود دارند که از این تعداد ۶۰۹ نفر مرد و چهار نفر زن هستند.

وي رسالت ستاد دیه را كمك به زندانيان جرايم غيرعمد دانست و گفت: این ستاد به زندانيان ديه و مالي کمک می کند تا تبعات و ناهنجاري هايي كه مي تواند دامنگير خانواده هاي شود کاهش یابد.

سخنگوی ستاد دیه خراسان رضوی با اشاره به كمك هاي ستاد ديه گفت: کمک های ستاد دیه در قالب وام و حمايت هاي مالي بوده كه نوع نخست اين وام ها، وام هايي است كه توسط خيرين و ستاد ديه به اين زندانيان بدون بهره اعطا می شود.

ناصری افزود: بخش دیگری از اين وام ها هر سال توسط مجلس شوراي اسلامي به چهار بانك صادرات، ملت، رفاه و تجارت اختصاص مي یابد كه قرض الحسنه و با كارمزد 4.5 درصد است.