تولید 40 نوع دارو با فناوری بالا در کشور/ هنوز 3 تا 5 میلیون ایرانی بیمه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد با حضور در برنامه زنده تلویزیونی که شب گذشته با موضوع بررسی عملکرد وزارت بهداشت در دولت دهم ا شبکه خبر پخش شد، در ابتدا به اجرای برنامه پزشک خانواده اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای برنامه پزشک خانواده در سال 1374 به مسئولین وزارت بهداشت تکلیف شد و بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود تا آخر این برنامه در سطح کشور مستقر شود. همچنین در برنامه پنجم، در همه موارد آن به اجرای این برنامه اشاره شده است.

پزشک خانواده یعنی احیای طب عمومی

وی از پزشک خانوده به عنوان احیای طب عمومی یاد کرد و افزود: اصولا در بخش بهداشت و درمان، اساسی ترین موضوع بحث اولویت است که بر همین اساس اولویت نخست پیشگیری، دوم مراقبت های اولیه و اولویت بعدی طب عمومی است.

طریقت منفرد با بیان این مطلب که طب عمومی محور پزشک خانواده است، ادامه داد: متاسفانه در یکی دو دهه اخیر طب عمومی در کشورمان مورد بی مهری قرار گرفته است و علی رغم اینکه بیش از 70 هزار پزشک طبیب عمومی هستند، ولی جایگاه خودشان را پیدا نکرده اند و مورد اقبال مردم قرار نگرفته اند. همچنین، طبیب عمومی به لحاظ جایگاه اقتصادی نیز فاصله زیادی با متخصص پیدا کرده است.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که پزشک عمومی در لباس پزشک خانواده مسئولیت بسیار سنگینی دارد که قابل مقایسه با پزشک متخصص نیست، افزود: پزشک خانواده از ابتدای دولت نهم جزو اولویت اول در بخش بهداشت و درمان بود ولی بنا بر شرایطی که به وجود آمد، اجرای آن با مشکل همراه شد.

طریقت منفرد گفت: اما از امسال قرار شد اجرای این برنامه به سرعت پیگیری شود تا بلکه جبران عقب ماندگی تامین شود.

وزیر بهداشت با اشاره به موضوع گران شدن درمان در دنیا که باعث شده غنی ترین کشورها هم نتوانند تمام هزینه های درمان را تامین کنند، افزود: اجرای برنامه پزشک خانواده با 4 الزام اصلی همراه است که الزام اول، بیمار محوری است. به طوریکه بیمار حق انتخاب پزشک خودش را دارد و تمام هم و غم پزشک، کسب رضایت بیمار است. الزام دوم، اعتبار سرانه ای است که به پزشک خانواده تعلق می گیرد و او بر اساس راهنماها و گاید لاین هایی که تعریف شده است، خدمات را به بیمار ارائه می دهد. در واقع، اگر پزشک خانواده از امانت بیمار صیانت نکند، متضرر می شود. همین مسئله باعث می شود بیمار همواره پزشک خانواده را همراه خودش داشته باشد. الزام بعدی، وجود راهنماهای بالینی است و در نهایت حمایت نظام تامین منابع، الزام بعدی است که پزشک خانواده بتواند بر اساس آن برای بیمار خودش برنامه ریزی کند.

وی در ادامه با توجه به موضوع برنامه پزشک خانواده و اهمیت آن برای نظام سلامت کشور، افزود: برای اینکه پزشک خانواده با انگیزه بیشتری در خدمت مردم باشد، هفته گذشته در عالی ترین مرجع علمی و قانونی کشور تصویب شد که پزشک خانواده در حین ارائه خدمت، با آموزشهای مجازی و حضوری آشنا شده تا بتواند به تخصص پزشک خانواده دست پیدا کند.

تعداد تختهای بیمارستانی

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه سلامت در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و گفت: در این 8 سال، 17 هزار تخت بیمارستانی احداث و راه اندازی شده و 40 هزار تخت نیز در دست احداث است که مراحل ساخت آنها از 10 تا 90 درصد پیشرفت متغییر است.

طریقت منفرد تاکید کرد: تعداد تختهای بیمارستانی ساخته شده در این 8 سال تقریبا معادل کل تختهای بیمارستانی است که از ابتدای انقلاب تا سال 84 احداث و راه اندازی شده است.

وزیر بهداشت در عین حال اظهارداشت: متاسفانه بیمارستانهای کشور هنوز بهره وری لازم را ندارد چون از وجود پزشکان متخصص به اندازه کافی برخوردار نیستند.

وضعیت تولید داروهای های تک در کشور

وی به وضعیت تولید دارو در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، وظیفه سنتی وزارت بهداشت تامین دارو بوده است ولی در چند سال اخیر این وزارتخانه اهتمام ورزیده تا بتواند یک سری از داروهای حیاتی و اساسی را که دارای تکنولوژی بالایی هستند، تولید کند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه کمتر از 5 درصد داروهای مورد نیاز کشور وارداتی هستند، گفت: اما همین 5 درصد، 50 درصد ارز مورد نیاز دارو را به خود اختصاص می دهد.

وی افزود: از همین رو تلاش شده است در این سالها 30 نوع داروی بیوتکنولوژی و همچنین 10 نوع داروی جدید از داروهای شیمیایی ضد سرطان در مرحله تولید صنعتی قرار بگیرد. به طوریکه از حدود 110 نوع داروی های تک در دنیا، توانسته ایم 40 نوع آن را در کشور تولید کنیم و در حال حاضر بستر برای تولید سایر داروهای های تک در داخل فراهم شده است.

وزیر بهداشت به مشکلات تامین داروهای مورد نیاز و مشکلاتی که در یک سال اخیر در حوزه دارو به وجود آمده است، اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه گفته شده که غذا و دارو شامل تحریم نیستند ولی مشکلات جدی در ورود مواد اولیه ساخت داروها داشته ایم اما تلاش کردیم با راهکارهایی که در چند ماه گذشته حاصل شد، داروهای گران قیمت و نوترکیب را برای بیماران تامین کنیم که البته هنوز موفق نشده ایم بازار را اشباع کنیم.

طریقت منفرد به سامانه 1490 برای اطلاع مردم از تامین داروهای مورد نیازشان اشاره کرد و افزود: روزانه بین 4 تا 5 هزار تماس مردمی با این سامانه داریم که برای تهیه دارو، راهنمایی می شوند.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که از هر نوع داروی مورد نیاز بیماران خاص چند برند در بازار دارویی کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر داروی بتافرون و گامافرون برای بیماران ام اس در داخل کشور تولید می شود اما بعضا برخی پزشکان نوع خارجی آن را تجویز می کنند که دسترسی برای بیمار سخت می شود و اصولا معقول نیست دارویی که مشابه داخلی دارد، وارد شود.

3 تا 5 میلیون فاقد بیمه در کشور

طریقت منفرد به موضوع بیمه ها در کشور اشاره کرد و افزود: طبق قانون اساسی کشور، همه احاد جامعه باید تحت پوشش خدمات بیمه ای باشند اما به نظر می رسد همچنان بین 3 تا 5 میلیون نفر هیچ بیمه ای ندارند. این در حالی است که بالای 80 میلیون نفر بیمه شده در کشور داریم که برخی از آنها چندنوع بیمه دارند.

وی گفت: با کامل شدن بانک اطلاعاتی از طریق سامانه پزشک خانواده، می توان مشکل بیمه ای مردم را حل کرد.

واریز مابه التفاوت قیمت دارو

وزیر بهداشت به موضوع واریز مابه التفاوت قیمت داروهای گران شده پس از حذف ارز مرجع اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مابه التفاوت ارز دارو را گرفته ایم، از امروز برای آن دسته از بیمارانی که از 25 اردیبهشت تا روز گذشته داروی خود را با نرخ ارز مبادله ای گرفتند، این مابه التفاوت به حساب آنها واریز می شود که تاکنون بیمه شدگان تامین اجتماعی در ابتدا این مابه التفاوت را دریافت می کنند چون لیست آنها از سازمان تامین اجتماعی داده شده است و سازمان بیمه خدمات درمانی نیز در حال ارائه اطلاعات بیماران است که بتوانیم این مابه التفاوت قیمت دارو را واریز کنیم.

وی تاکید کرد: بعد از این، یارانه دارو به حساب بیمه ها واریز می شود و بیماران متحمل هزینه اضافی نمی شوند که بخواهند آن را بگیرند.

بیماریهای غیرواگیر

طریقت منفرد در پایان این گفتگوی زنده تلویزیونی به موضوع بیماریهای واگیر و غیرواگیر در کشور اشاره کرد و افزود: بیماریهای واگیر تقریبا در کشور ریشه کن شده است و فقط در چند نقطه مرزی شاید این مشکل وجود داشته باشد. ولی مشکل اساسی ما که دنیا نیز با آن مواجه است، موضوع بیماریهای غیرواگیر است که می بایست منتظر سونامی بیماریهای غیرواگیر بود.

وی ادامه داد: بیماریهای غیرواگیر بسیار آزار دهنده تر از بیماریهای واگیر دار است. به طوریکه در طولانی مدت وجود داشته و عوارض سنگین تری دارد که بسیار پر هزینه نیز هست. بنابراین، نظام بهداشت و درمان کشور باید تمام هم و غم خود را برای مقابله با این نوع بیماریها بگذارد که ما این برنامه را با اجرای تغییر سبک زندگی مردم آغاز کرده ایم و امیدواریم با همت بیشتری، بتوان از عوارض بیماریهای غیرواگیر در کشور جلوگیری کرد.