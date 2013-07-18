7 دوره آموزشی هنری در فاروج برگزار می شود

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همزمان هفت دوره آموزشی هنری برای هنرمندان شهرستان فاروج در ایام اوقات فراغت، افزود: این هفت دوره هم اکنون به صورت همزمان در محل فرهنگسرای فاروج در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اهمیت حضور جوانان در عرصه فرهنگ و هنر اظهار داشت: تربیت جوانان متدین و کارا از اهداف این اداره در حوزه فرهنگ و هنر است و در این راستا دیگر مسئولین می باید زمینه حضور پر رنگ جوانان را در فعالیتهای فرهنگی هنری فراهم آورند.

رضوانی عنوان کرد: برگزاری کلاس های اوقات فراغت در سطح شهرستان و فرهنگسرای فاروج با محوریت حضور حداکثری جوانان است و هنرمندان و جوانان بایستی از این ظرفیت به شکل مناسب بهره ببرند.

وی تصریح کرد: کلاس های نقاشی و طراحی در سطح کودک و بزرگسال، تئاتر در دو سطح کودک و بزرگسال، خوشنویسی، مینیاتور و تذهیب از جمله دوره های آموزشی در فرهنگسرای فاروج محسوب می شوند که در طرح اوقات فراغت شهرستان گنجانده شده است.

این مسئول تاکید کرد: جوانان بایستی انتقادات خود را نه به عنوان مانع، بلکه به صورت یک عامل جهت دهنده، در راستای سیر فرهنگ و هنر به اهداف عالیه انقلاب اسلامی عنوان نمایند.

وی در پایان افزود: خوشبختانه در سطح هنرمندان و جوانان این شهرستان ظرفیتها و استعدادهای خوبی وجود دارد و امید می رود با شناسایی و پرورش این استعدادها، در جهت رشد و پویایی اهداف فرهنگی هنری گام برداشته شود.