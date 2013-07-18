طرح کارت پارک برای بار دومین بار در زاهدان به اجرا در می آید

فیض محمد ریگی در گفتگو با مهر اظهار داشت: نخستین طرح کارت پارک در سال 1382 به منظور رفع مشکلات ترافیکی و کمبود پارکینگ توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری زاهدان به صورت موقت در سطح شهر به مرحله اجرا درآمد که به دلیل نداشتن دلایل توجیهی ادامه این کار متوقف شد.

وی افزود: با توجه به تشدید بار ترافیکی در خیابان های اصلی زاهدان این طرح باری دیگر در مرکز پژوهش های شهرداری مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت تصویب در شورای ترافیک تا پایان تابستان وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح مذكور بر اساس طرح جامع حمل و نقل شهري تنظيم شده است ادامه داد: در اجرای این طرح که با همکاری بخش خصوصی صورت خواهد گرفت مقرر شده است تا تمامی وسایل و امکانات مورد نیاز توسط بخش خصوصی فراهم و عواید حاصله با شهرداری تقسیم شود.

وی افزود: اجرای طرح کارت پارک از خیابان های اصلی شهر آغاز و به ترتیب بر اساس اولویت های لازم تمامی معابر فرعی و خیابان های پر تردد را در بر خواهد گرفت.